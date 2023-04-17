Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может возглавить сборную Бразилии. Глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес рассматривает португальца как альтернативу Карло Анчелотти, который остается приоритетной кандидатурой.

Родригесу нравятся харизма Моуриньо, отсутствие языкового барьера и большое количество выигранных трофеев.

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Что касается Анчелотти, то его приоритет – остаться в «Реале», однако его будущее зависит от того, сумеет ли он принести клубу какой-то трофей в нынешнем сезоне. Вести переговоры до завершения сезона итальянец не намерен.

Кроме Анчелотти и Моуриньо, в шорт-листе CBF Жорже Жезуш (Фенербахче), Абель Феррейра (Палмейрас) и Фернандо Диниз (Флуминенсе).