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  4. Моуриньо может возглавить сборную Бразилии
Бразилия
17 апреля 2023, 14:49 |
231
0

Моуриньо может возглавить сборную Бразилии

Приоритетом остается Анчелотти

17 апреля 2023, 14:49 |
231
0
Моуриньо может возглавить сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может возглавить сборную Бразилии. Глава Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес рассматривает португальца как альтернативу Карло Анчелотти, который остается приоритетной кандидатурой.

Родригесу нравятся харизма Моуриньо, отсутствие языкового барьера и большое количество выигранных трофеев.

Что касается Анчелотти, то его приоритет – остаться в «Реале», однако его будущее зависит от того, сумеет ли он принести клубу какой-то трофей в нынешнем сезоне. Вести переговоры до завершения сезона итальянец не намерен.

Кроме Анчелотти и Моуриньо, в шорт-листе CBF Жорже Жезуш (Фенербахче), Абель Феррейра (Палмейрас) и Фернандо Диниз (Флуминенсе).

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Жозе Моуриньо Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу
Источник The Athletic
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