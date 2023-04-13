Моуриньо готов покинуть Рому ради Челси или ПСЖ

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо готов покинуть римский клуб летом. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

По его информации, Моуриньо готов пойти на такой шаг, если получит предложение от «Челси» или «ПСЖ». Сама «Рома» также готова к возможному уходу 60-летнего португальца.

Читайте также: Моуриньо пророчат возвращение в Челси

Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в Лиге конференций.