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  4. Моуриньо готов покинуть Рому ради Челси или ПСЖ
Италия
13 апреля 2023, 17:59 |
238
0

Моуриньо готов покинуть Рому ради Челси или ПСЖ

Португалец может сменить клуб летом

13 апреля 2023, 17:59 |
238
0
Моуриньо готов покинуть Рому ради Челси или ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо готов покинуть римский клуб летом. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

По его информации, Моуриньо готов пойти на такой шаг, если получит предложение от «Челси» или «ПСЖ». Сама «Рома» также готова к возможному уходу 60-летнего португальца.

Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в Лиге конференций.

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Жозе Моуриньо Рома Рим ПСЖ Челси
Источник Twitter
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