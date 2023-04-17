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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров многим обязан Шкапенко»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2023, 14:20 | Обновлено 17 апреля 2023, 14:29
1493
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров многим обязан Шкапенко»

Футбольный эксперт отреагировал на смерть бывшего одноклубника

17 апреля 2023, 14:20 | Обновлено 17 апреля 2023, 14:29
1493
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров многим обязан Шкапенко»
ФК Динамо Киев. Павел Шкапенко

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины, а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал смерть бывшего партнера по киевскому клубу Павла Шкапенко.

«Когда я играл, то Паша Шкапенко и Александр Призетко были моими лучшими друзьями. Близкими. Ушел мой друг. Человек, который реально лучше всех играл головой. Мне кажется, что сейчас это достижение в футболе. Я кличку ему придумал – Чапай.

Я не знаю, как Серега Ребров себя сегодня чувствует. Я думаю, он многим обязан ему. В основном Сабо пихал Шкапенко, а тот пытался как-то защищать Реброва. Сабо пихал всем, кроме меня. Думаю, что я сегодня напьюсь. Не знаю, исполню «плаксу» или нет, но слезы, думаю, сами потекут», – сказал Леоненко.

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Источник Леоненко PROSPORT
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