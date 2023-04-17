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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Мы хотим, чтобы Динамо победило Шахтер»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2023, 13:35 |
167
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Мы хотим, чтобы Динамо победило Шахтер»

Полузащитник «Днепра-1» – о центральном матче 22-го тура УПЛ

17 апреля 2023, 13:35 |
167
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Мы хотим, чтобы Динамо победило Шахтер»
УАФ. Александр Пихаленок

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура УПЛ, в котором «Динамо» будет принимать «Шахтер».

«Мы боремся за чемпионство. Понятно, что мы хотим, чтобы динамовцы победили в украинском классико. Но нам нужно отталкиваться от своей игры. В каждом матче нужно побеждать и завоевывать по 3 очка. Хотя, конечно, мы следим за играми наших конкурентов», – сказал Пихаленок.

После 20 сыгранных матчей в активе «Днепра-1» 45 очков и он на семь баллов отстает от «Шахтера», но имеет игру в запасе.

Ранее стало известно, где «Динамо» примет «Шахтер» в 22-м туре УПЛ.

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Источник: Динамо заинтересовалось полузащитником Александрии
Стало известно, где Динамо примет Шахтер в 22-м туре УПЛ
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Источник Sportarena
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