Александр ПИХАЛЕНОК: «Мы хотим, чтобы Динамо победило Шахтер»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура УПЛ, в котором «Динамо» будет принимать «Шахтер».

«Мы боремся за чемпионство. Понятно, что мы хотим, чтобы динамовцы победили в украинском классико. Но нам нужно отталкиваться от своей игры. В каждом матче нужно побеждать и завоевывать по 3 очка. Хотя, конечно, мы следим за играми наших конкурентов», – сказал Пихаленок.

После 20 сыгранных матчей в активе «Днепра-1» 45 очков и он на семь баллов отстает от «Шахтера», но имеет игру в запасе.

Ранее стало известно, где «Динамо» примет «Шахтер» в 22-м туре УПЛ.