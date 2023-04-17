Украина. Премьер лига17 апреля 2023, 12:34 |
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Стало известно, где Динамо примет Шахтер в 22-м туре УПЛ
Поединок состоится на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского
17 апреля 2023, 12:34 |
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Центральный матч 22-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером» пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Об этом сообщает официальный сайт «Динамо».
Поединок состоится в субботу, 22 апреля. Начало – в 17:00.
В предыдущую субботу, 15 апреля на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского проходил матч между «Зарей» и «Днепром-1» (2:1). Многие отметили плохое состояние газона во время этого матча.
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Комментарии 2
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Интересный выбор, глушить скорости будем, силовой футбол, прессинг. В принципе на этом поле и Заря примет Шахтёр
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