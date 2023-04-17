Украина. Премьер лига17 апреля 2023, 12:08 | Обновлено 17 апреля 2023, 12:09
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Известно, кто рассудит перенесенный матч 10-го тура УПЛ Ингулец – Рух
Этот матч должен был состояться в октябре прошлого года
17 апреля 2023, 12:08 | Обновлено 17 апреля 2023, 12:09
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 10-го тура УПЛ.
10-й тур. 19 апреля
13:00. «Ингулец» – «Рух». Петрово. Стадион «Ингулец». Арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков), ассистенты арбитра – Семен Шлончак (Черкассы), Александр Беркут (Сумы), четвертый арбитр – Анатолий Абдула (Харьков).
Отметим, что матч «Ингулец» – «Рух» должен был состояться в октябре прошлого года. «Рух» попросил перенести эту игру из-за матча Юношеской лиги УЕФА с «Галатасараем».
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