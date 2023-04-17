Элина СВИТОЛИНА: «Нам, украинцам, непонятно решение ATP и WTA»

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина выразила недовольство тем фактом, что теннисисты стран-агрессоров и оккупантов – россии и беларуси - имеют допуск к участию в турнирах ATP и WTA.

«Нам, украинцам, непонятно решение ATP и WTA не дисквалифицировать российских и белорусских игроков. Уимблдон попал под давление этих двух органов и в конце концов был вынужден сдаться – это печально. У меня нет никаких отношений ни с российскими, ни с белорусскими теннисистами», – заявила Свитолина.

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Как известно, оргкомитет Уимблдона в 2023 году допустил рашистских теннисистов к турниру. Они, а также представители рб, должны будут подписать декларацию нейтральности, им будет запрещено демонстрировать любые символы их стран, делать заявления в чью-либо поддержку, а также сотрудничать с госкомпаниями в статусе спонсоров