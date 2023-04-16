Свитолина анонсировала выступление на турнир WTA 125 в Париже

Экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина получила wild card в основную сетку турнира WTA 125 в Париже под названием Trophee Clarins, который состоится 15-21 мая.

Отметим, что это вторая неделя проведения турнира WTA 1000 в Риме (9-20 мая), на котором Элина заявлена по защищенному рейтингу. Далее украинка выступит на соревнованиях WTA 250 в Страсбурге (21-27 мая).

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Отметим, что после возвращения Элина сыграла уже два турнира и выиграла 2 из 4 матчей.