15.04.2023 14:30 – FT 3 : 0
Англия17 апреля 2023, 05:25 | Обновлено 17 апреля 2023, 05:33
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Астон Вилла – Ньюкасл – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
17 апреля 2023, 05:25 | Обновлено 17 апреля 2023, 05:33
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В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» разгромила дома «Ньюкасл» со счетом 3:0. Три безответных гола в ворота гостей забили Рэмзи и сделавший дубль Уоткинс.
Чемпионат Англии, 31-й тур
«Астон Вилла» – «Ньюкасл» – 3:0
Голы: Рэмзи, 11 (1:0), Уоткинс, 64 (2:0), Уоткинс, 83 (3:0).
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
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