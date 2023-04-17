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Астон Вилла
15.04.2023 14:30 – FT 3 : 0
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Англия
17 апреля 2023, 05:25 | Обновлено 17 апреля 2023, 05:33
21
0

Астон Вилла – Ньюкасл – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

17 апреля 2023, 05:25 | Обновлено 17 апреля 2023, 05:33
21
0
Астон Вилла – Ньюкасл – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» разгромила дома «Ньюкасл» со счетом 3:0. Три безответных гола в ворота гостей забили Рэмзи и сделавший дубль Уоткинс.

Чемпионат Англии, 31-й тур

«Астон Вилла» – «Ньюкасл» – 3:0
Голы: Рэмзи, 11 (1:0), Уоткинс, 64 (2:0), Уоткинс, 83 (3:0).

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
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видео голов и обзор Ньюкасл Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Setanta Sports Ukraine
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