Ньюкасл в гостях разгромно проиграл Астон Вилле

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» разгромила дома «Ньюкасл» со счетом 3:0. Три безответных гола в ворота гостей забили Рэмзи и сделавший дубль Уоткинс.

Чемпионат Англии, 31-й тур

«Астон Вилла» - «Ньюкасл» - 3:0

Голы: Рэмзи, 11 (1:0), Уоткинс, 64 (2:0), Уоткинс, 83 (3:0).

«Астон Вилла», у которой семь побед за восемь последних туров, с 50 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице АПЛ. У «Ньюкасла» 56 очков (но на матч меньше, чем у «Виллы») и четвертая позиция.