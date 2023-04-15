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  4. Ньюкасл в гостях разгромно проиграл Астон Вилле
Англия
15 апреля 2023, 17:15 |
81
0

Ньюкасл в гостях разгромно проиграл Астон Вилле

«Сороки» пропустили три безответных мяча

15 апреля 2023, 17:15 |
81
0
Ньюкасл в гостях разгромно проиграл Астон Вилле
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» разгромила дома «Ньюкасл» со счетом 3:0. Три безответных гола в ворота гостей забили Рэмзи и сделавший дубль Уоткинс.

Чемпионат Англии, 31-й тур

«Астон Вилла» - «Ньюкасл» - 3:0
Голы: Рэмзи, 11 (1:0), Уоткинс, 64 (2:0), Уоткинс, 83 (3:0).

«Астон Вилла», у которой семь побед за восемь последних туров, с 50 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице АПЛ. У «Ньюкасла» 56 очков (но на матч меньше, чем у «Виллы») и четвертая позиция.

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Астон Вилла Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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