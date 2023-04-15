Англия15 апреля 2023, 17:15 |
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Ньюкасл в гостях разгромно проиграл Астон Вилле
«Сороки» пропустили три безответных мяча
15 апреля 2023, 17:15 |
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В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» разгромила дома «Ньюкасл» со счетом 3:0. Три безответных гола в ворота гостей забили Рэмзи и сделавший дубль Уоткинс.
Чемпионат Англии, 31-й тур
«Астон Вилла» - «Ньюкасл» - 3:0
Голы: Рэмзи, 11 (1:0), Уоткинс, 64 (2:0), Уоткинс, 83 (3:0).
«Астон Вилла», у которой семь побед за восемь последних туров, с 50 очками поднялась на шестое место в турнирной таблице АПЛ. У «Ньюкасла» 56 очков (но на матч меньше, чем у «Виллы») и четвертая позиция.
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