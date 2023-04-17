Ярослав ВИШНЯК: «Проявили характер и за счет него добыли победу»
Наставник «Колоса» – о поражении от «Ингульца»
Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от «Ингульца» (0:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.
Мне игра понравилась, ведь мы победили. Игра была до забитого гола, потому что «Ингулец» хорошо закрывается, начинает играть в пять защитников. Тяжело было искать проходы к их воротам, поэтому рад, что мы забили этот победный мяч. Проявили характер и за счет него добыли победу. Результат радует.
Мы идем от игре к игре. Победный путь? Мы выиграли одну-две игры, готовимся ко всем матчам одинаково и играем все игры на равных. Я очень доволен тремя очками, а что касается «победного пути» - это пока «легкая дорожка», - сказал Вишняк.
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