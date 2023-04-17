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  4. Ярослав ВИШНЯК: «Проявили характер и за счет него добыли победу»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2023, 04:40 | Обновлено 17 апреля 2023, 05:13
186
0

Ярослав ВИШНЯК: «Проявили характер и за счет него добыли победу»

Наставник «Колоса» – о поражении от «Ингульца»

17 апреля 2023, 04:40 | Обновлено 17 апреля 2023, 05:13
186
0
Ярослав ВИШНЯК: «Проявили характер и за счет него добыли победу»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от «Ингульца» (0:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Мне игра понравилась, ведь мы победили. Игра была до забитого гола, потому что «Ингулец» хорошо закрывается, начинает играть в пять защитников. Тяжело было искать проходы к их воротам, поэтому рад, что мы забили этот победный мяч. Проявили характер и за счет него добыли победу. Результат радует.

Мы идем от игре к игре. Победный путь? Мы выиграли одну-две игры, готовимся ко всем матчам одинаково и играем все игры на равных. Я очень доволен тремя очками, а что касается «победного пути» - это пока «легкая дорожка», - сказал Вишняк.

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Ярослав Вишняк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Колос Ковалевка Ингулец - Колос
Источник Sport.ua
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