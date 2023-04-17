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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
15.04.2023 19:30 – FT 3 : 1
Лестер
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Англия
17 апреля 2023, 03:03 | Обновлено 17 апреля 2023, 05:25
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0

Манчестер Сити – Лестер – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

17 апреля 2023, 03:03 | Обновлено 17 апреля 2023, 05:25
110
0
Манчестер Сити – Лестер – 3:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Лестер» со счетом 3:1.

Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур

«Манчестер Сити» – «Лестер» – 3:1
Голы: Стоунз, 5, Холанд, 13 (пен.), 25 – Ихеаначо, 75

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Манчестер Сити).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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