15.04.2023 19:30 – FT 3 : 1
Англия17 апреля 2023, 03:03 | Обновлено 17 апреля 2023, 05:25
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Манчестер Сити – Лестер – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
17 апреля 2023, 03:03 | Обновлено 17 апреля 2023, 05:25
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В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Лестер» со счетом 3:1.
Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур
«Манчестер Сити» – «Лестер» – 3:1
Голы: Стоунз, 5, Холанд, 13 (пен.), 25 – Ихеаначо, 75
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Манчестер Сити).
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