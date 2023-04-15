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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
15.04.2023 19:30 – FT 3 : 1
Лестер
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Англия
15 апреля 2023, 21:26 | Обновлено 15 апреля 2023, 21:29
940
12

Отставание от Арсенала – 3 очка. Ман Сити с дублем Холанда обыграл Лестер

«Горожане» выиграли у «лисов» со счетом 3:1 на своем поле

15 апреля 2023, 21:26 | Обновлено 15 апреля 2023, 21:29
940
12
Отставание от Арсенала – 3 очка. Ман Сити с дублем Холанда обыграл Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Манчестер Сити» и «Лестер». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

Дубль в этой встречи оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. Также за «Сити» отличился еще и Джон Стоунз. Все 3 гола хозяева поля забили в первом тайме. Единственный гол «Лестера» на счету Келечи Ихеаначо.

Сейчас «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ. У команды 70 очков после 30 туров. У лидера чемпионата «Арсенала» – 73 пункта.

Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур

Манчестер Сити – Лестер – 3:1

Голы: Стоунз, 5, Холанд, 13 (пен.), 25 – Ихеаначо, 75

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Манчестер Сити Лестер Манчестер Сити - Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд Джон Стоунз Келечи Ихеаначо
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Octopus
Один Холанд забил больше чем все Челси. Как вам такой заголовок?
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0
umnuy2
писта арсу---обойдёт его мс
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0
Михайло Брижак
Капец у Холанда уже 32 гола в АПЛ.А прикиньте сколько было бы если Гварлиола давал ему играть полные матчи.Рекорд бы Ширера уже был бы побит 100 процентов 
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0
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