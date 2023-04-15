Отставание от Арсенала – 3 очка. Ман Сити с дублем Холанда обыграл Лестер
«Горожане» выиграли у «лисов» со счетом 3:1 на своем поле
В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Манчестер Сити» и «Лестер». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».
Дубль в этой встречи оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. Также за «Сити» отличился еще и Джон Стоунз. Все 3 гола хозяева поля забили в первом тайме. Единственный гол «Лестера» на счету Келечи Ихеаначо.
Сейчас «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ. У команды 70 очков после 30 туров. У лидера чемпионата «Арсенала» – 73 пункта.
Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур
Манчестер Сити – Лестер – 3:1
Голы: Стоунз, 5, Холанд, 13 (пен.), 25 – Ихеаначо, 75
FULL-TIME | A home victory! 👊— Manchester City (@ManCity) April 15, 2023
🔵 3-1 🦊 #ManCity pic.twitter.com/oRKvZOA5ii
Defeat for the Foxes ⏱️#MCILEI pic.twitter.com/Ku20wLFsYP— Leicester City (@LCFC) April 15, 2023
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