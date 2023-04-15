Отставание от Арсенала – 3 очка. Ман Сити с дублем Холанда обыграл Лестер

В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Манчестер Сити» и «Лестер». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

Дубль в этой встречи оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. Также за «Сити» отличился еще и Джон Стоунз. Все 3 гола хозяева поля забили в первом тайме. Единственный гол «Лестера» на счету Келечи Ихеаначо.

Сейчас «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ. У команды 70 очков после 30 туров. У лидера чемпионата «Арсенала» – 73 пункта.

Чемпионат Англии по футболу. 31-й тур

Манчестер Сити – Лестер – 3:1

Голы: Стоунз, 5, Холанд, 13 (пен.), 25 – Ихеаначо, 75