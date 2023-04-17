Защитник Кривбасса: «Ничего не потеряно, борьба за 5-е место продолжается»
Даниил Бескоровайный – о поражении от «Миная»
Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный прокомментировал поражение от «Миная» (0:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.
– Досадно, что уступили. В первом тайме не хватало активности и было много недостатка в передачах. После перерыва значительно прибавили, но не сумели забить хотя бы один гол.
– Быстрый гол на игру как-то повлиял?
– Да, пропустили необязательный мяч. Надо было сыграть в тот момент компактнее. К сожалению, это футбол. Надо двигаться дальше и готовиться к следующим матчам. Еще ничего не потеряно, борьба за пятое место продолжается.
– Как Юрий Николаевич настроил на второй тайм?
– Он поддержал и просил играть в свой футбол. Мы с ребятами между собой договорились, что нужно обязательно добавлять и играть лучше. Мы бились, ведь даже ничья не устраивала, но, к сожалению, имеем что имеем.
– Что касается неоднозначного судейства, какие мнения?
– Не могу сказать за всех ребят. Но лично для меня это еще большая мотивация играть лучше и побеждать в каждом матче. С «Черноморцем» все увидите.
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