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  4. Защитник Кривбасса: «Ничего не потеряно, борьба за 5-е место продолжается»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2023, 03:45 | Обновлено 17 апреля 2023, 03:57
25
0

Защитник Кривбасса: «Ничего не потеряно, борьба за 5-е место продолжается»

Даниил Бескоровайный – о поражении от «Миная»

17 апреля 2023, 03:45 | Обновлено 17 апреля 2023, 03:57
25
0
Защитник Кривбасса: «Ничего не потеряно, борьба за 5-е место продолжается»
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный прокомментировал поражение от «Миная» (0:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

– Досадно, что уступили. В первом тайме не хватало активности и было много недостатка в передачах. После перерыва значительно прибавили, но не сумели забить хотя бы один гол.

– Быстрый гол на игру как-то повлиял?
– Да, пропустили необязательный мяч. Надо было сыграть в тот момент компактнее. К сожалению, это футбол. Надо двигаться дальше и готовиться к следующим матчам. Еще ничего не потеряно, борьба за пятое место продолжается.

– Как Юрий Николаевич настроил на второй тайм?
– Он поддержал и просил играть в свой футбол. Мы с ребятами между собой договорились, что нужно обязательно добавлять и играть лучше. Мы бились, ведь даже ничья не устраивала, но, к сожалению, имеем что имеем.

– Что касается неоднозначного судейства, какие мнения?
– Не могу сказать за всех ребят. Но лично для меня это еще большая мотивация играть лучше и побеждать в каждом матче. С «Черноморцем» все увидите.

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Даниил Бескоровайный Минай Минай - Кривбасс Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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