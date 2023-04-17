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ATP
17 апреля 2023, 03:03 | Обновлено 17 апреля 2023, 03:29
24
0

Барселона. Крутых получил в соперники россиянина на старте основной сетки

Украинец встретится с Павлом Котовым

17 апреля 2023, 03:03 | Обновлено 17 апреля 2023, 03:29
24
0
Барселона. Крутых получил в соперники россиянина на старте основной сетки
Instagram. Алексей Крутых

Первый номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 177) узнал соперника в основной сетке грунтового турнира серии АТР 500 в Барселоне (Испания).

В первом раунде Крутых встретится с россиянином Павлом Котовым, который также начинал выступление в квалификации.

В феврале Крутых победил Котова в финальном раунде отбора на турнире ATP 250 в Дохе.

Напомним, в финале квалификации в Барселоне украинец в двух сетах обыграл француза Уго Гренье.

По теме:
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Первая ракетка Украины Крутых вышел в финал отбора к турниру в Барселоне
ATP Барселона Алексей Крутых Павел Котов
Источник Sport.ua
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