ATP17 апреля 2023, 03:03 | Обновлено 17 апреля 2023, 03:29
24
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Барселона. Крутых получил в соперники россиянина на старте основной сетки
Украинец встретится с Павлом Котовым
17 апреля 2023, 03:03 | Обновлено 17 апреля 2023, 03:29
24
0
Первый номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 177) узнал соперника в основной сетке грунтового турнира серии АТР 500 в Барселоне (Испания).
В первом раунде Крутых встретится с россиянином Павлом Котовым, который также начинал выступление в квалификации.
В феврале Крутых победил Котова в финальном раунде отбора на турнире ATP 250 в Дохе.
Напомним, в финале квалификации в Барселоне украинец в двух сетах обыграл француза Уго Гренье.
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