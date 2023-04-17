Барселона. Крутых получил в соперники россиянина на старте основной сетки

Первый номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 177) узнал соперника в основной сетке грунтового турнира серии АТР 500 в Барселоне (Испания).

В первом раунде Крутых встретится с россиянином Павлом Котовым, который также начинал выступление в квалификации.

В феврале Крутых победил Котова в финальном раунде отбора на турнире ATP 250 в Дохе.

Напомним, в финале квалификации в Барселоне украинец в двух сетах обыграл француза Уго Гренье.