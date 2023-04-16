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ATP
16 апреля 2023, 17:05 | Обновлено 16 апреля 2023, 17:07
67
0

Крутых пробился в основную сетку турнира в Барселоне

Алексей в двух сетах обыграл француза Уго Гренье

16 апреля 2023, 17:05 | Обновлено 16 апреля 2023, 17:07
67
0
Крутых пробился в основную сетку турнира в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Первый номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 177) пробился в основную сетку грунтового турнира серии АТР 500 в Барселоне (Испания).

В финале квалификации украинец в двух сетах обыграл француза Уго Гренье за 1 час и 42 минуты.

ATP 500 Барселона. Грунт. Финал квалификации
Уго Гренье (Франция) – Алексей Крутых (Украина) – 4:6, 4:6

Напомним, на старте отбора к турниру в Барселоне Крутых в трех сетах выиграл у Миляна Зекича из Сербии.

По теме:
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ATP Барселона Алексей Крутых Уго Гренье
Источник Sport.ua
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