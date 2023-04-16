Крутых пробился в основную сетку турнира в Барселоне

Первый номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 177) пробился в основную сетку грунтового турнира серии АТР 500 в Барселоне (Испания).

В финале квалификации украинец в двух сетах обыграл француза Уго Гренье за 1 час и 42 минуты.

ATP 500 Барселона. Грунт. Финал квалификации

Уго Гренье (Франция) – Алексей Крутых (Украина) – 4:6, 4:6

Напомним, на старте отбора к турниру в Барселоне Крутых в трех сетах выиграл у Миляна Зекича из Сербии.