ATP16 апреля 2023, 17:05 | Обновлено 16 апреля 2023, 17:07
67
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Крутых пробился в основную сетку турнира в Барселоне
Алексей в двух сетах обыграл француза Уго Гренье
16 апреля 2023, 17:05 | Обновлено 16 апреля 2023, 17:07
67
0
Первый номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 177) пробился в основную сетку грунтового турнира серии АТР 500 в Барселоне (Испания).
В финале квалификации украинец в двух сетах обыграл француза Уго Гренье за 1 час и 42 минуты.
ATP 500 Барселона. Грунт. Финал квалификации
Уго Гренье (Франция) – Алексей Крутых (Украина) – 4:6, 4:6
Напомним, на старте отбора к турниру в Барселоне Крутых в трех сетах выиграл у Миляна Зекича из Сербии.
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