Первая ракетка Украины Крутых вышел в финал отбора к турниру в Барселоне
Алексей в трех сетах обыграл Миляна Зекича
Первый номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 177) вышел в финал квалификации грунтового турнира серии АТР 500 в Барселоне (Испания).
В первом раунде отбора украинец в трех сетах выиграл у Миляна Зекича (Сербия, ATP 227) за 2 часа и 15 минут.
ATP 500 Барселона. Грунт. Квалификация
Милян Зекич (Сербия) – Алексей Крутых (Украина) – 4:6, 6:4, 1:6
Это была третья встреча теннисистов. Счет 2:1 в пользу Алексея.
В финальном поединке квалификации Крутых сыграет с Уго Гренье.
Отметим, что Алексей в третий раз выступит в квалификации турнира ATP, но впервые – на соревнованиях категории ATP 500.
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