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ATP
15 апреля 2023, 19:26 | Обновлено 15 апреля 2023, 19:27
196
0

Первая ракетка Украины Крутых вышел в финал отбора к турниру в Барселоне

Алексей в трех сетах обыграл Миляна Зекича

15 апреля 2023, 19:26 | Обновлено 15 апреля 2023, 19:27
196
0
Первая ракетка Украины Крутых вышел в финал отбора к турниру в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Первый номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 177) вышел в финал квалификации грунтового турнира серии АТР 500 в Барселоне (Испания).

В первом раунде отбора украинец в трех сетах выиграл у Миляна Зекича (Сербия, ATP 227) за 2 часа и 15 минут.

ATP 500 Барселона. Грунт. Квалификация

Милян Зекич (Сербия) – Алексей Крутых (Украина) – 4:6, 6:4, 1:6

Это была третья встреча теннисистов. Счет 2:1 в пользу Алексея.

В финальном поединке квалификации Крутых сыграет с Уго Гренье.

Отметим, что Алексей в третий раз выступит в квалификации турнира ATP, но впервые – на соревнованиях категории ATP 500.

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Алексей Крутых ATP Барселона Милян Зекич
Источник Sport.ua
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