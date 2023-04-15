Первая ракетка Украины Крутых вышел в финал отбора к турниру в Барселоне

Первый номер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 177) вышел в финал квалификации грунтового турнира серии АТР 500 в Барселоне (Испания).

В первом раунде отбора украинец в трех сетах выиграл у Миляна Зекича (Сербия, ATP 227) за 2 часа и 15 минут.

ATP 500 Барселона. Грунт. Квалификация

Милян Зекич (Сербия) – Алексей Крутых (Украина) – 4:6, 6:4, 1:6

Это была третья встреча теннисистов. Счет 2:1 в пользу Алексея.

В финальном поединке квалификации Крутых сыграет с Уго Гренье.

Отметим, что Алексей в третий раз выступит в квалификации турнира ATP, но впервые – на соревнованиях категории ATP 500.