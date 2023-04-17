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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны были выигрывать 3:0 или 4:0»
Англия
17 апреля 2023, 02:45 | Обновлено 17 апреля 2023, 02:56
21
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны были выигрывать 3:0 или 4:0»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Ноттингемом»

17 апреля 2023, 02:45 | Обновлено 17 апреля 2023, 02:56
21
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы должны были выигрывать 3:0 или 4:0»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

«Это солидная игра с нашей стороны. Заслуженная победа. Если я за что-то могу критиковать, то только за то, что счет должен быть больше. Мы должны были выигрывать 3:0 или 4:0. Мы не реализовали много моментов.

К тому же, хочется забивать и завершать игру раньше. Это всегда важно. В важных матчах создать много моментов не получится, поэтому их нужно реализовывать. Нам нужно больше забивающих игроков, и я доволен Антони. Он забил гол и оформил ассист. Начало матча было не очень хорошим для него, но затем он вошел в игру и представлял опасность для соперника.

Антони добавляет в своей игре, он становится лучше. В матче с «Эвертоном» он создал много моментов, но не забил. Поэтому я рад, что Антони сегодня отличился голом. Он мог забить еще один гол, если бы Ван-Бисака не заблокировал его удар», - сказал тен Хаг.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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