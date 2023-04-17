Франция17 апреля 2023, 02:20 | Обновлено 17 апреля 2023, 02:45
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Малиновский получил самую низкую оценку в Марселе за матч с Труа
Украинский хавбек вышел на замену на 76-й минуте поединка
17 апреля 2023, 02:20 | Обновлено 17 апреля 2023, 02:45
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В матче 31-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Труа» со счетом 3:1.
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 76-й минуте поединка и не отличился результативными действиями.
Авторитетный портал WhoScored поставил 29-летнему украинцу 6,1 балла. Это одна из худших оценок в команде.
Лучшим стал турецкий вингер Дженгиз Ундер, отличившийся голом. У него оценка 8,9.
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