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  4. Малиновский получил самую низкую оценку в Марселе за матч с Труа
Франция
17 апреля 2023, 02:20 | Обновлено 17 апреля 2023, 02:45
30
0

Малиновский получил самую низкую оценку в Марселе за матч с Труа

Украинский хавбек вышел на замену на 76-й минуте поединка

17 апреля 2023, 02:20 | Обновлено 17 апреля 2023, 02:45
30
0
Малиновский получил самую низкую оценку в Марселе за матч с Труа
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Труа» со счетом 3:1.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 76-й минуте поединка и не отличился результативными действиями.

Авторитетный портал WhoScored поставил 29-летнему украинцу 6,1 балла. Это одна из худших оценок в команде.

Лучшим стал турецкий вингер Дженгиз Ундер, отличившийся голом. У него оценка 8,9.

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Руслан Малиновский Марсель Труа Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник WhoScored
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