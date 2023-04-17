Малиновский получил самую низкую оценку в Марселе за матч с Труа

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле обыграл «Труа» со счетом 3:1.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 76-й минуте поединка и не отличился результативными действиями.

Авторитетный портал WhoScored поставил 29-летнему украинцу 6,1 балла. Это одна из худших оценок в команде.

Лучшим стал турецкий вингер Дженгиз Ундер, отличившийся голом. У него оценка 8,9.