Марсель обыграл Труа, Малиновский вышел на замену на 15 минут

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Марсель» дома обыграл «Труа» со счетом 3:1.

У хозяев дубль оформил Витинья, забивший первые голы за провансальцев. Также отличился Дженгиз Ундер. У «Труа» забил Мама Бальде.

Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский вышел на поле на 75-й минуте, заменив Алексиса Санчеса.

«Марсель» набрал 64 очков и вышел на 2-е место. Лидирует ПСЖ (72 балла) «Труа» находится на 18-й позиции с 21 пунктом.

Лига 1. 31-й тур, 16 апреля

Марсель – Труа – 3:1

Голы: Витинья, 2, 64, Дженгиз Ундер, 40 – Бальде, 90.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Витинья, 2 мин.

ГОЛ! 2:0. Дженгиз Ундер, 40 мин.

ГОЛ! 3:0. Витинья, 64 мин.

ГОЛ! 3:1. Бальде, 90 мин.