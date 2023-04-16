Марсель обыграл Труа, Малиновский вышел на замену на 15 минут
Украинец заменил Алексиса Санчеса, а Витинья забил первые голы за клуб
В матче 31-го тура чемпионата Франции «Марсель» дома обыграл «Труа» со счетом 3:1.
У хозяев дубль оформил Витинья, забивший первые голы за провансальцев. Также отличился Дженгиз Ундер. У «Труа» забил Мама Бальде.
Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский вышел на поле на 75-й минуте, заменив Алексиса Санчеса.
«Марсель» набрал 64 очков и вышел на 2-е место. Лидирует ПСЖ (72 балла) «Труа» находится на 18-й позиции с 21 пунктом.
Лига 1. 31-й тур, 16 апреля
Марсель – Труа – 3:1
Голы: Витинья, 2, 64, Дженгиз Ундер, 40 – Бальде, 90.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Витинья, 2 мин.
ГОЛ! 2:0. Дженгиз Ундер, 40 мин.
ГОЛ! 3:0. Витинья, 64 мин.
ГОЛ! 3:1. Бальде, 90 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Снова 2:2 для команды Микеля Артеты
Команда Йовичевича имеет +7