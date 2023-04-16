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Чемпионат Франции
Марсель
16.04.2023 21:45 – FT 3 : 1
Труа
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Франция
16 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 17 апреля 2023, 01:03
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Марсель обыграл Труа, Малиновский вышел на замену на 15 минут

Украинец заменил Алексиса Санчеса, а Витинья забил первые голы за клуб

16 апреля 2023, 23:41 | Обновлено 17 апреля 2023, 01:03
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Марсель обыграл Труа, Малиновский вышел на замену на 15 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Марсель» дома обыграл «Труа» со счетом 3:1.

У хозяев дубль оформил Витинья, забивший первые голы за провансальцев. Также отличился Дженгиз Ундер. У «Труа» забил Мама Бальде.

Украинский хавбек хозяев поля Руслан Малиновский вышел на поле на 75-й минуте, заменив Алексиса Санчеса.

«Марсель» набрал 64 очков и вышел на 2-е место. Лидирует ПСЖ (72 балла) «Труа» находится на 18-й позиции с 21 пунктом.

Лига 1. 31-й тур, 16 апреля

Марсель – Труа – 3:1

Голы: Витинья, 2, 64, Дженгиз Ундер, 40 – Бальде, 90.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Витинья, 2 мин.

ГОЛ! 2:0. Дженгиз Ундер, 40 мин.

ГОЛ! 3:0. Витинья, 64 мин.

ГОЛ! 3:1. Бальде, 90 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мама Бальде (Труа).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Оливейра (Марсель).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Марсель).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Оливейра (Марсель).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 Марсель Труа Витинья (Марсель) Алексис Санчес Руслан Малиновский Дженгиз Ундер Тьерно Бальде
Источник Sport.ua
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