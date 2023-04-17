ВИДЕО. Севилья обыграла Валенсию, Атлетико нанес поражение Альмерии
Летучие мыши остаются в зоне вылета топ-дивизиона чемпионата Испании
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Севилья» в гостях переиграла «Валенсию» 2:0.
У андалусийцев голы забили Лоик Баде и Сусо. У хозяев в конце матча был удален Илайш Мориба.
«Севилья» набрала 35 очков и занимает 12-е место. «Валенсия» остается в зоне вылета (27 очков, 18-я позиция).
В другом вечернем матче дубль Антуана Гризманна принес «Атлетико» победу над «Альмерией» (2:1)
Ла Лига. 29-й тур, 16 апреля
Валенсия – Севилья – 0:2
Голы: Баде, 55, Сусо, 75
Атлетико – Альмерия – 2:1
Голы: Гризманн, 5, 43 – Хосе Мария Хименес, 37 (автогол)
События матча
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