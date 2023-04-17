ВИДЕО. Севилья обыграла Валенсию, Атлетико нанес поражение Альмерии

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Севилья» в гостях переиграла «Валенсию» 2:0.

У андалусийцев голы забили Лоик Баде и Сусо. У хозяев в конце матча был удален Илайш Мориба.

«Севилья» набрала 35 очков и занимает 12-е место. «Валенсия» остается в зоне вылета (27 очков, 18-я позиция).

В другом вечернем матче дубль Антуана Гризманна принес «Атлетико» победу над «Альмерией» (2:1)

Ла Лига. 29-й тур, 16 апреля

Валенсия – Севилья – 0:2

Голы: Баде, 55, Сусо, 75

Атлетико – Альмерия – 2:1

Голы: Гризманн, 5, 43 – Хосе Мария Хименес, 37 (автогол)