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Украина. Премьер лига
17 апреля 2023, 00:17 | Обновлено 17 апреля 2023, 01:12
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0

В УПЛ назвали лучшего игрока и тренера 21-го тура. Они из одного клуба

Назарий Русин и Патрик ван Леувен с «Зарей» одержали важную победу

17 апреля 2023, 00:17 | Обновлено 17 апреля 2023, 01:12
150
0
В УПЛ назвали лучшего игрока и тренера 21-го тура. Они из одного клуба
УПЛ

Украинская Премьер-лига определила лучших футболистов и наставников 21-го тура.

По итогам голосования лучшими признаны «Зари» Назарий Русин и тренер луганцев Патрик ван Леувен.

Луганская «Заря» взяла верх над «Днепром-1» (2:1) и вернулась в борьбу за зону Лиги чемпионов.

В состав экспертного совета, который определял лучших, вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер Патрик ван Леувен Назарий Русин Заря Луганск Днепр-1 Заря - Днепр-1
Источник УПЛ
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