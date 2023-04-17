Украина. Премьер лига17 апреля 2023, 00:17 | Обновлено 17 апреля 2023, 01:12
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В УПЛ назвали лучшего игрока и тренера 21-го тура. Они из одного клуба
Назарий Русин и Патрик ван Леувен с «Зарей» одержали важную победу
17 апреля 2023, 00:17 | Обновлено 17 апреля 2023, 01:12
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Украинская Премьер-лига определила лучших футболистов и наставников 21-го тура.
По итогам голосования лучшими признаны «Зари» Назарий Русин и тренер луганцев Патрик ван Леувен.
Луганская «Заря» взяла верх над «Днепром-1» (2:1) и вернулась в борьбу за зону Лиги чемпионов.
В состав экспертного совета, который определял лучших, вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.
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