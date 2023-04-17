В УПЛ назвали лучшего игрока и тренера 21-го тура. Они из одного клуба

Украинская Премьер-лига определила лучших футболистов и наставников 21-го тура.

По итогам голосования лучшими признаны «Зари» Назарий Русин и тренер луганцев Патрик ван Леувен.

Луганская «Заря» взяла верх над «Днепром-1» (2:1) и вернулась в борьбу за зону Лиги чемпионов.

В состав экспертного совета, который определял лучших, вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.