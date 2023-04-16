Цифры и факты. Важнейшие события 21-го тура УПЛ

Самые важные цифры минувшего тура – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» обыграл «Львов» в общем 4-й раз подряд (мячи 13-2), а на своем поле - 5-й (мячи 22-3).

Горняки празднуют 3-ю викторию кряду (мячи 5-1), а в родных стенах - 4-ю (мячи 8-2).

Домашняя беспроигрышная серия оранжево-черных достигает 20 матчей (+17=3).

Подопечные Игора Йовичевича не уходят с поля без гола 19 игр кряду, а на своем поле - 11.

Артем Бондаренко становится автором 3-го дубля дончан в поединках с львовянами.

«Львов» терпит 4-е поражение подряд (мячи 3-11), а в гостях - 7-е (мячи 3-16), обновляя личный антирекорд.

20-й матч в УПЛ на посту главного тренера «горожан» проводит Анатолий Бессмертный (+5=4-11, 21-40).

«Заря» празднует 3-ю кряду викторию в родных стенах (мячи 8-2), а «Днепр-1» терпит 20-е поражение на чужих полях.

Луганчане устанавливают новый личный рекорд, продлив домашнюю беспроигрышную серию до 17 матчей (+13=4).

«Заря» забивает на своем поле 18 матчей подряд, а «Днепр-1» в гостях - 14.

Артем Довбик 4-й раз поражает ворота черно-бело-красных.



СК Днепр-1

Динамовцы впервые теряют очки в поединках с «Рухом», у которого выиграли всухую во всех четырех предыдущих встречах.

Киевляне завершают три свои гостевые серии: победную - из 5 игр, безничейную - из 14 (+12-2) и без пропущенных мячей - на 338-й минуте. Последний раз бело-синие делили очки с хозяевами 18 августа 2021 года - 1:1 с «Ингульцом».

«Динамо» забивает на чужих полях 18 встреч подряд.

Марьян Мысык становится вторым игроком «Руха» после Юрия Климчука, проведшим 50 матчей в УПЛ.

Алексей Довгий, забивший первый мяч желто-черных в ворота «Динамо», прерывает две безголевые серии своей команды: в нынешнем сезоне - на 414-й минуте, а во встречах с киевлянами - на 400-й.

Поединок «Металлиста» и «Вереса» впервые в истории чемпионатов Украины завершается со счетом 5:5. При этом команды повторяют рекорд УПЛ по числу забитых мячей в матче и устанавливают новое высшее достижение по количеству голов в первом тайме - 7.

Безвыигрышная серия желто-синих достигает 14 игр (=6-8), а красно-черных - 10 (=3-7).

«Металлист» повторяет два личных рекорда, подписав дома 3-ю мировую подряд и обходясь без побед в родных стенах 7 матчей подряд (=4-3).

Мяч, забитый Егором Картушовым, оказывается 50-м, пропущенным Богданом Когутом в УПЛ.

Андрей Близниченко становится автором 30-го дубля сезона-2022/23 и 10-го дуплета «Вереса» в элитном дивизионе.

Максим Прядун забивает 10-й мяч «Металлиста» «Вересу», а Даниил Хондак - 10-й «Вереса» «Металлисту».

Два личных рекорда устанавливает «Колос», чья общая сухая серия достигает 351-й минуты, а гостевая - 300.

Вадим Милько становится 3-м игроком ковалевцев после Владимира Лысенко и Павла Ориховского, забившим 10 мячей в УПЛ.

«Ингулец» продлевает свои рекордные общую и домашнюю безничейные серии до 13 игр (+5-8), но прерывает 6-матчевую голевую в родных стенах.

Желто-красные, которые 10-й раз не смогли поразить ворота гостей, по прежнему обходятся без голов во встречах с «Колосом» (450 минут).

90-й матч в чемпионатах Украины на тренерском посту проводит Сергей Ковалец (+19=23-48, 70-126).

«Ворскла» 20-й раз побеждает «Черноморец», в том числе 5-й кряду в гостях (мячи 9-2).

Виктор Скрипник празднует 50-ю викторию в УПЛ, а Роман Григорчук терпит 50-е поражение.

«Металлист 1925» повторяет личный антирекорд, обходясь без побед 8 игр кряду (=5-3).

Подопечные Эдмара прерывают свою «рекордную» 7-матчевую домашнюю серию с пропущенными голами.

«Металлист 1925» не может поразить ворота соперников 431 минуту подряд.

«Александрия» подписывает 50-ю мировую в гостях, в том числе 3-ю кряду в этом сезоне, а «Металлист 1925» - 10-ю в нынешнем чемпионате.

Черно-желто-зеленые проводят 90-й сухой матч на чужих полях.

«Минай» празднует 10-ю викторию в элитном дивизионе.

Юрий Вернидуб терпит 100-е поражение в украинской тренерской карьере (ЧУ - 79, КУ - 9, ЕК - 12).

200-й матч в чемпионатах Украины проводят Виталий Буяльский («Динамо») и Александр Скляр («Ворскла»), 100-й - Евгений Ткачук («Металлист 1925»), 50-й - Денис Антюх («Заря»), Андрей Кулаков («Александрия») и Остап Притула («Рух»), 1-й - Хусрав Тоиров («Шахтер») и Даниил Хондак («Верес»).

В 5-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Андрей Ткачук («Металлист 1925»).

20-й мяч в УПЛ забивает Назарий Русин, 1-й - Даниил Хондак (в 1-й игре) и Владислав Наумец (в 19-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Богдан Бойчук, Егор Картушов (оба - «Металлист») и Владислав Шарай («Верес»).

3-й матч подряд не уходит с поля без гола Владислав Ванат.



ФК Динамо. Владислав Ванат

2-й дубль в элитном дивизионе делает Владислав Шарай, 1-й - Андрей Близниченко (в 36-й игре) и Артем Бондаренко (в 52-й).

5-й пенальти из 5 реализовывает Андрей Близниченко.

Алексей Довгий становится автором 17 500-го гола в истории украинских чемпионатов и 400-го - в сезоне-2022/23, а Андрей Близниченко - 200-го гостей.

60-й «горчичник» зарабатывают для своих команды в нынешнем чемпионате Евгений Павлюк («Ворскла»), Максим Грысьо («Львов») и Остап Притула («Рух»), 50-й - Рифет Капич («Кривбасс»).

50-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Вишневого Денис Шурман, 10-й - киевлянин Александр Соловьян.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ