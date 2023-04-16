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  4. Виктор Скрипник отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 23:19 | Обновлено 16 апреля 2023, 23:31
186
0

Виктор Скрипник отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Наставник полтавчан одержал 50-ю победу на тренерском посту в УПЛ

16 апреля 2023, 23:19 | Обновлено 16 апреля 2023, 23:31
186
0
Виктор Скрипник отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Победа «Ворсклы» над «Черноморцем» (1:0) стала юбилейной для наставника полтавчан. Виктор Скрипник отпраздновал 50-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины.

43 раза в 76 матчах (56,6%) добивалась успеха под его руководством «Заря» и 7 в 21 (33,3%) – «Ворскла». Подопечные Скрипника брали верх над 17 командами. При этом чаще других побеждали «Колос» – 6 раз, «Ингулец» – 5, «Десну», «Днепр-1» и «Львов» – по 4. К слову, в «юбилярах» после поединка в Одессе оказался и тренер «моряков» Роман Григорчук, который потерпел 50-е поражение в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Виктора Скрипника в УПЛ

Победа

Дата

Клуб Скрипника

Соперник

Счет

1-я

28.07.2019

Заря

Ворскла

1:0 (г)

10-я

08.12.2019

Заря

Динамо

2:1 (г)

20-я

28.11.2020

Заря

Минай

3:0 (г)

30-я

02.05.2021

Заря

Минай

1:0 (д)

40-я

31.10.2021

Заря

Металлист 1925

6:1 (г)

50-я

16.04.2023

Ворскла

Черноморец

1:0 (г)

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Источник Sport.ua
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