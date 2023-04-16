Виктор Скрипник отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
Наставник полтавчан одержал 50-ю победу на тренерском посту в УПЛ
Победа «Ворсклы» над «Черноморцем» (1:0) стала юбилейной для наставника полтавчан. Виктор Скрипник отпраздновал 50-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины.
43 раза в 76 матчах (56,6%) добивалась успеха под его руководством «Заря» и 7 в 21 (33,3%) – «Ворскла». Подопечные Скрипника брали верх над 17 командами. При этом чаще других побеждали «Колос» – 6 раз, «Ингулец» – 5, «Десну», «Днепр-1» и «Львов» – по 4. К слову, в «юбилярах» после поединка в Одессе оказался и тренер «моряков» Роман Григорчук, который потерпел 50-е поражение в УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Виктора Скрипника в УПЛ
|
Победа
|
Дата
|
Клуб Скрипника
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
28.07.2019
|
Заря
|
Ворскла
|
1:0 (г)
|
10-я
|
08.12.2019
|
Заря
|
Динамо
|
2:1 (г)
|
20-я
|
28.11.2020
|
Заря
|
Минай
|
3:0 (г)
|
30-я
|
02.05.2021
|
Заря
|
Минай
|
1:0 (д)
|
40-я
|
31.10.2021
|
Заря
|
Металлист 1925
|
6:1 (г)
|
50-я
|
16.04.2023
|
Ворскла
|
Черноморец
|
1:0 (г)
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