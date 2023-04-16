Виктор Скрипник отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Победа «Ворсклы» над «Черноморцем» (1:0) стала юбилейной для наставника полтавчан. Виктор Скрипник отпраздновал 50-ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины.

43 раза в 76 матчах (56,6%) добивалась успеха под его руководством «Заря» и 7 в 21 (33,3%) – «Ворскла». Подопечные Скрипника брали верх над 17 командами. При этом чаще других побеждали «Колос» – 6 раз, «Ингулец» – 5, «Десну», «Днепр-1» и «Львов» – по 4. К слову, в «юбилярах» после поединка в Одессе оказался и тренер «моряков» Роман Григорчук, который потерпел 50-е поражение в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Виктора Скрипника в УПЛ