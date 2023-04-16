Италия16 апреля 2023, 22:15 | Обновлено 16 апреля 2023, 22:43
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ВИДЕО. Ювентус в гостях сенсационно проиграл Сассуоло
16 апреля состоялись несколько матчей 30-го тура чемпионата Италии
16 апреля 2023, 22:15 | Обновлено 16 апреля 2023, 22:43
238
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В матче 30-го тура Серии А «Ювентус» на выезде сенсационно уступил «Сассуоло» со счетом 0:1.
Единственный гол в матче забил на 64-й минуте Грегуар Дефрель, который вышел на замену.
«Юве» идет на 7-м месте (с учетом штрафа в 15 очков), а «Сассуоло» поднялся в топ-10.
Серия А. 30-й тур
Сассуоло – Ювентус – 1:0
Гол: Дефрель, 64
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Дефрель, 64 мин.
Лечче – Сампдория – 1:1
Голы: Сисей, 31 – Хесе, 75.
Торино – Салернитана – 1:1
Голы: Санабрия, 57 – де Вильена, 9.
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Хесе Родригес (Сампдория).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Сисей (Лечче).
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