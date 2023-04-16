ВИДЕО. Ювентус в гостях сенсационно проиграл Сассуоло

В матче 30-го тура Серии А «Ювентус» на выезде сенсационно уступил «Сассуоло» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил на 64-й минуте Грегуар Дефрель, который вышел на замену.

«Юве» идет на 7-м месте (с учетом штрафа в 15 очков), а «Сассуоло» поднялся в топ-10.

Серия А. 30-й тур

Сассуоло – Ювентус – 1:0

Гол: Дефрель, 64

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Дефрель, 64 мин.

Лечче – Сампдория – 1:1

Голы: Сисей, 31 – Хесе, 75.

Торино – Салернитана – 1:1

Голы: Санабрия, 57 – де Вильена, 9.