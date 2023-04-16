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Чемпионат Италии
Лечче
16.04.2023 13:30 – FT 1 : 1
Сампдория
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Италия
16 апреля 2023, 22:15 | Обновлено 16 апреля 2023, 22:43
238
0

ВИДЕО. Ювентус в гостях сенсационно проиграл Сассуоло

16 апреля состоялись несколько матчей 30-го тура чемпионата Италии

16 апреля 2023, 22:15 | Обновлено 16 апреля 2023, 22:43
238
0
ВИДЕО. Ювентус в гостях сенсационно проиграл Сассуоло
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура Серии А «Ювентус» на выезде сенсационно уступил «Сассуоло» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил на 64-й минуте Грегуар Дефрель, который вышел на замену.

«Юве» идет на 7-м месте (с учетом штрафа в 15 очков), а «Сассуоло» поднялся в топ-10.

Серия А. 30-й тур

Сассуоло Ювентус 1:0

Гол: Дефрель, 64

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Дефрель, 64 мин.

Лечче Сампдория 1:1

Голы: Сисей, 31 – Хесе, 75.

Торино Салернитана 1:1

Голы: Санабрия, 57 – де Вильена, 9.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Хесе Родригес (Сампдория).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Сисей (Лечче).
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Источник Sport.ua
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