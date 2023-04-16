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  4. И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 21:31 | Обновлено 16 апреля 2023, 21:42
3216
0

И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю

У защитника донецкого «Шахтера» есть проблемы со здоровьем

16 апреля 2023, 21:31 | Обновлено 16 апреля 2023, 21:42
3216
0
И он сам мучается. Йовичевич признался, почему не ставит в состав Коноплю
ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Главный тренер «Шахтера» Игорь Йовичевич рассказал, почему мало играет защитник команды Ефим Конопля, пропустивший мартовские матчи сборной Украины:

«У Конопли действительно есть проблема. Вы видите, что я его не использую. И это правда, это определенно факт. Он любит Украину больше, чем кто-либо, я это знаю, потому что говорил с ним. Но он честно сказал, что у него есть проблема и просто не хочет подводить команду.

Это не просто так, чтобы хорошо звучало. Мне он сказал точно так же. Теперь мы думаем, что делать. Если ты не готов играть на 100 процентов, то можешь подвести команду. А он умеет отлично играть – как показал это в Лиге чемпионов.

Он – фундаментальный футболист. Латераль, умеющий играть в построение атаки, может манипулировать, обыграть, а еще способен действовать вторым темпом как восьмерка и замыкать, когда там подача идет слева. Он чувствует простор, имеет безумный интеллект.

Но когда у тебя что-то болит и ты просто не можешь спринт сделать, тогда не знаю, как поступить. Я колеблюсь тоже: использовать его или нет, понимаете? И он сам мучается»

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Игор Йовичевич Ефим Конопля Шахтер Донецк травма
Источник ФК Шахтер Донецк
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