ЛУЧЕСКУ: «Я многое пережил. С Шахтером жил в самолете, теперь – в автобусе»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о своем отношении к сигналам воздушной тревоги:

«Я не боюсь, когда слышу сигналы воздушной тревоги. Я многое пережил в своей жизни. В 2014 году, когда вспыхнул конфликт на Донбассе, я был в «Шахтере». У команды был фантастический период, город развивался.

Мы играли на новом пятизвездочном стадионе. Там тоже так было: я жил в самолете, все время был в дороге. Теперь мы живем в автобусе.

Мне было бы легко сказать «до свидания», но не в моем вкусе оставлять дела незавершенными. Мы пытаемся сохранить футбол в Украине, потому что футбол – это жизнь».