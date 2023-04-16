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  4. ЛУЧЕСКУ: «Я многое пережил. С Шахтером жил в самолете, теперь – в автобусе»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 21:19 | Обновлено 16 апреля 2023, 21:45
819
9

ЛУЧЕСКУ: «Я многое пережил. С Шахтером жил в самолете, теперь – в автобусе»

Наставник «Динамо» рассказал о своем отношении к сигналам воздушной тревоги

16 апреля 2023, 21:19 | Обновлено 16 апреля 2023, 21:45
819
9
ЛУЧЕСКУ: «Я многое пережил. С Шахтером жил в самолете, теперь – в автобусе»
hepta.ro. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о своем отношении к сигналам воздушной тревоги:

«Я не боюсь, когда слышу сигналы воздушной тревоги. Я многое пережил в своей жизни. В 2014 году, когда вспыхнул конфликт на Донбассе, я был в «Шахтере». У команды был фантастический период, город развивался.

Мы играли на новом пятизвездочном стадионе. Там тоже так было: я жил в самолете, все время был в дороге. Теперь мы живем в автобусе.

Мне было бы легко сказать «до свидания», но не в моем вкусе оставлять дела незавершенными. Мы пытаемся сохранить футбол в Украине, потому что футбол – это жизнь».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк воздушная тревога
Источник Fanatik.ro
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Комментарии 9
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nivavn
Команда рухається вниз, після того як пішов Лобановський...
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BekXan
А потрібно прощатися.Бо команда рухається далі і далі вниз.Команді потрібен тренер який все це підніме і зробить футбольну команду єдиною.Ти зробив свою справу на цьому все.
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0
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fitnes_sports066
Лучше об этом написать биографии, не рассказывать журналистам. Они умеют перекрутить в нужном ракурсе подать.
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0
jugulator
Да тебе нигде бы не платили столько, как в Украине. Так что хватить жаловаться, нытик.
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-2
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