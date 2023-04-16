ЛУЧЕСКУ: «Я многое пережил. С Шахтером жил в самолете, теперь – в автобусе»
Наставник «Динамо» рассказал о своем отношении к сигналам воздушной тревоги
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о своем отношении к сигналам воздушной тревоги:
«Я не боюсь, когда слышу сигналы воздушной тревоги. Я многое пережил в своей жизни. В 2014 году, когда вспыхнул конфликт на Донбассе, я был в «Шахтере». У команды был фантастический период, город развивался.
Мы играли на новом пятизвездочном стадионе. Там тоже так было: я жил в самолете, все время был в дороге. Теперь мы живем в автобусе.
Мне было бы легко сказать «до свидания», но не в моем вкусе оставлять дела незавершенными. Мы пытаемся сохранить футбол в Украине, потому что футбол – это жизнь».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец пока не решил, как поступит
В ДТП пострадали 12 человек, среди которых – пассажиры и водитель трамвая