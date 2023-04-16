ЛУЧЕСКУ: «Картины зверств, совершенных на фронте, приводят к депрессии»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, от чего хочет уберечь игроков столичного клуба.

«Самое худшее – перестать верить и потерять надежду. Может быть, поэтому я здесь: чтобы показать им, потому что у меня есть надежда и я верю в будущее, несмотря на свой возраст. Я решил быть рядом с ними, вести их, потому что я верю в них.

Я хочу показать им, что жизнь продолжается. Мы хотели, чтобы матчи мира проходили на больших стадионах, где могли бы участвовать беженцы из Украины. Я не хотел, чтобы они чувствовали себя брошенными, я хотел, чтобы все украинцы в Европе были вместе, чувствовали себя едиными и ценными.

Просмотр новостей мне совсем не помогает. Я, конечно, в курсе важных вещей. СМИ показывают, насколько грязной, ненавистной и отвратительной является эта война. Картины зверств, совершенных на фронте, приводят к депрессии. И это то, чего я хочу избежать у своих игроков: депрессии», – сказал Луческу.