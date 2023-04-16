Артем БОНДАРЕНКО: «Боевой настрой на матч с Динамо. Будет интересно»

Хавбек Шахтера Артем Бондаренко оценил матч чемпионата Украины против ФК Львов (2:0), в котором игрок оформил дубль.

«Был очень важный матч, потому что нужно было сыграть лучше, чем в прошлом матче с ФК «Львов». Показали сопернику уважение, вышли и сделали результат, хотя противник хотел себя показать. Забил два гола, ничего сложного. Второй мяч закрыл матч и мы спокойно завершили игру».

«Теперь впереди матч с «Динамо», настрой боевой. Хорошо, что подходим к игре на победной серии. Думаю, дерби будет интересным», – сказал Бондаренко.