Артем БОНДАРЕНКО: «Боевой настрой на матч с Динамо. Будет интересно»
Топ-матч в новом туре УПЛ
Хавбек Шахтера Артем Бондаренко оценил матч чемпионата Украины против ФК Львов (2:0), в котором игрок оформил дубль.
«Был очень важный матч, потому что нужно было сыграть лучше, чем в прошлом матче с ФК «Львов». Показали сопернику уважение, вышли и сделали результат, хотя противник хотел себя показать. Забил два гола, ничего сложного. Второй мяч закрыл матч и мы спокойно завершили игру».
«Теперь впереди матч с «Динамо», настрой боевой. Хорошо, что подходим к игре на победной серии. Думаю, дерби будет интересным», – сказал Бондаренко.
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