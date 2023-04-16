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  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Боевой настрой на матч с Динамо. Будет интересно»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 20:14 |
240
2

Артем БОНДАРЕНКО: «Боевой настрой на матч с Динамо. Будет интересно»

Топ-матч в новом туре УПЛ

16 апреля 2023, 20:14 |
240
2
Артем БОНДАРЕНКО: «Боевой настрой на матч с Динамо. Будет интересно»
ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Артем Бондаренко оценил матч чемпионата Украины против ФК Львов (2:0), в котором игрок оформил дубль.

«Был очень важный матч, потому что нужно было сыграть лучше, чем в прошлом матче с ФК «Львов». Показали сопернику уважение, вышли и сделали результат, хотя противник хотел себя показать. Забил два гола, ничего сложного. Второй мяч закрыл матч и мы спокойно завершили игру».

«Теперь впереди матч с «Динамо», настрой боевой. Хорошо, что подходим к игре на победной серии. Думаю, дерби будет интересным», – сказал Бондаренко.

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Шахтер - Львов Динамо Киев
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Springfield
Договорились бы сыграть в Словакии или Мадьярщине, абы не попасть под налёты и  воздушные тревоги.
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0
fitnes_sports066
Матч и вправду будет очень интересным главное чтобы арбитрами не было испорчено впечатление от игры. Это они умеют
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