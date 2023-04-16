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  4. Тренер Львова: «Мы на последнем месте УПЛ, но руки не опускаем»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 19:11 |
208
0

Тренер Львова: «Мы на последнем месте УПЛ, но руки не опускаем»

Анатолий Бессмертный оценил поражение в матче с лидером УПЛ

16 апреля 2023, 19:11 |
208
0
Тренер Львова: «Мы на последнем месте УПЛ, но руки не опускаем»
ФК Шахтер. Анатолий Бессмертный

«Львов» второй раз этой неделе уступил «Шахтеру »в матче УПЛ. На этот раз лидер чемпионата выиграл со счетом 2:0. Игру прокомментировал наставник Анатолий Бессмертный.

– Сегодня мы сыграли настолько, насколько смогли. Немного не вытащили ребят из психологической ямы после последней игры, где нас не хватило. Да и график был очень тяжелым – футболистам было тяжело восстановиться, но они очень старались. Нас губят детские ошибки в обороне и брак, который можно и не допускать. Ребята старались, что-то хотели, но мы играли с одной из лучших команд, и нам не все удалось из того, что мы планировали.

– Как выйти из психологической ямы после поражений в матчах с лидерами?
– Наверное, сейчас нужно хорошо отдохнуть, перезагрузиться, ведь будет несколько выходных. У нас нет ротации, более-менее адекватной замены, ведь много ребят, которые переболели, много травмированных. Мы просто не можем освежить игру, а ребята наедаются. Выходит такая ситуация, что играют и тренируются одни и те же, и в этом есть проблема. К примеру, у «Шахтера» сегодня было пять замен, команда явно выглядит свежее.

– Перед матчами с «Шахтером» говорили о том, что «Львов» чуть ли не с хлебом и солью принимает «горняков». Оправдало ли себя решение сыграть дважды подряд?
– Ничего страшного, все равно рано или поздно мы бы с ними встретились. Надо играть с любым соперником. Нет, мы ответственно готовимся к каждой игре и в каждом матче хотим добиться максимального результата, но не все удается. Понятно, что количества футболистов и их квалификации нам немного не хватает, хотя все ребята очень талантливы. Просто их еще нужно развивать, поэтому будем работать в этом направлении.

– Сейчас «Львов» замыкает турнирную таблицу, как оцените шансы остаться в следующем сезоне в УПЛ?
– Пока мы на последнем месте, но все, что нас не убивает, делает сильнее. Будем стараться набирать очки в следующих играх, но рук не будем опускать. Ситуация действительно очень тяжелая, но мы будем в каждом матче сражаться за очки. Скажу, что с этими ребятами можно идти в бой – есть характер. Действительно, где-то подсели, но это и понятно. В последней игре не удержали положительный для нас результат, и это тоже сыграло роль. Влияло и то, что пока мы не можем произвести адекватную ротацию, но надо выстоять и идти дальше.

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Львов Шахтер - Львов Анатолий Бессмертный чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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