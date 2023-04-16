Германия16 апреля 2023, 17:48 | Обновлено 16 апреля 2023, 17:58
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ОФИЦИАЛЬНО. Герта уволила главного тренера
Сандро Шварц отправлен в отставку
16 апреля 2023, 17:48 | Обновлено 16 апреля 2023, 17:58
638
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Берлинская «Герта» на официальном сайте объявила об отставке Сандро Шварца с поста главного тренера команды.
В субботу стало известно, что Шварц покинул базу клуба с вещами во время тренировки.
Немец возглавил «Герту» в июле 2022 года. Должность главного тренера «Герты» занял венгерский специалист Пал Дардаи.
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10 тренеров за 10 лет, нормально в Герте развлекаются.