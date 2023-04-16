ОФИЦИАЛЬНО. Герта уволила главного тренера

Берлинская «Герта» на официальном сайте объявила об отставке Сандро Шварца с поста главного тренера команды.

В субботу стало известно, что Шварц покинул базу клуба с вещами во время тренировки.

Немец возглавил «Герту» в июле 2022 года. Должность главного тренера «Герты» занял венгерский специалист Пал Дардаи.