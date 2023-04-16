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Германия
16 апреля 2023, 17:48 | Обновлено 16 апреля 2023, 17:58
638
1

ОФИЦИАЛЬНО. Герта уволила главного тренера

Сандро Шварц отправлен в отставку

16 апреля 2023, 17:48 | Обновлено 16 апреля 2023, 17:58
638
1
ОФИЦИАЛЬНО. Герта уволила главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Шварц

Берлинская «Герта» на официальном сайте объявила об отставке Сандро Шварца с поста главного тренера команды.

В субботу стало известно, что Шварц покинул базу клуба с вещами во время тренировки.

Немец возглавил «Герту» в июле 2022 года. Должность главного тренера «Герты» занял венгерский специалист Пал Дардаи.

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Герта Сандро Шварц отставка
Источник ФК Герта
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Octopus
После кацапской недолиги не пошли дела у Шварца что-то.
10 тренеров за 10 лет, нормально в Герте развлекаются.
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