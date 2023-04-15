ВИДЕО. Семь голов. Аутсайдеры Шальке и Герта устроили голевую феерию

В битве аутсайдеров в 28-м туре Бундеслиги «Шальке» дома победил «Герту» со счетом 5:2.

У хозяев дубль оформил Мариус Бюльтер. Еще по голу забили Тим Скарке, Симон Теродде и Марцин Каминьски. За берлинцев отличились Стеван Йоветич и Марко Рихтер.

«Шальке» набрал 24 очка и поднялся с последнего 18-го места на 16-е. «Штутгарт» имеет 23 балла, а «Герта» теперь замыкает турнирную таблицу (22 пункта).

Бундеслига. 28-й тур, 14 апреля

Шальке-04 – Герта – 5:2

Голы: Скарке, 3, Бюльтер, 13, Теродде, 48, Бюльтер, 78, Каминьски, 90+2 – Йоветич, 45+3, Рихтер, 84

Видеообзор матча