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Чемпионат Германии
Шальке
14.04.2023 21:30 – FT 5 : 2
Герта
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Германия
15 апреля 2023, 01:39 | Обновлено 15 апреля 2023, 01:48
43
0

ВИДЕО. Семь голов. Аутсайдеры Шальке и Герта устроили голевую феерию

После битвы аутсайдеров «Старая дама» опустилась на последнее место

15 апреля 2023, 01:39 | Обновлено 15 апреля 2023, 01:48
43
0
ВИДЕО. Семь голов. Аутсайдеры Шальке и Герта устроили голевую феерию
Getty Images/Global Images Ukraine

В битве аутсайдеров в 28-м туре Бундеслиги «Шальке» дома победил «Герту» со счетом 5:2.

У хозяев дубль оформил Мариус Бюльтер. Еще по голу забили Тим Скарке, Симон Теродде и Марцин Каминьски. За берлинцев отличились Стеван Йоветич и Марко Рихтер.

«Шальке» набрал 24 очка и поднялся с последнего 18-го места на 16-е. «Штутгарт» имеет 23 балла, а «Герта» теперь замыкает турнирную таблицу (22 пункта).

Бундеслига. 28-й тур, 14 апреля

Шальке-04 – Герта – 5:2

Голы: Скарке, 3, Бюльтер, 13, Теродде, 48, Бюльтер, 78, Каминьски, 90+2 – Йоветич, 45+3, Рихтер, 84

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Марцин Каминьски (Шальке).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Рихтер (Герта).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Бюльтер (Шальке).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Теродде (Шальке).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Йоветич (Герта).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Бюльтер (Шальке).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Тим Скарке (Шальке).
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Источник Sport.ua
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