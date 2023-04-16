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  4. Сергей БУЛЕЦА: «Сейчас мы наблюдаем самый непредсказуемый чемпионат»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 16:45 | Обновлено 16 апреля 2023, 17:00
226
0

Сергей БУЛЕЦА: «Сейчас мы наблюдаем самый непредсказуемый чемпионат»

Хавбек «Зари» – о победе над «Днепром-1»

16 апреля 2023, 16:45 | Обновлено 16 апреля 2023, 17:00
226
0
Сергей БУЛЕЦА: «Сейчас мы наблюдаем самый непредсказуемый чемпионат»
ФК Заря Луганск. Сергей Булеца

Полузащитник луганской «Зари» Сергей Булеца прокомментировал победу над «Днепром-1» (2:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

– Мы помнили о большом поражении от «Днепра-1» в первом круге и, конечно, разбирали игру соперника. Это дало нам еще большую мотивацию к этой встрече. Думаю, что желания победить в конце концов у нас больше было.

– Однако неделю назад «Заря» неожиданно проиграла «Кривбассу», потеряв важные очки.
– Не хочется оправдываться, но мы семь часов ехали автобусом, может, до конца восстановились. Тренировались мы всю неделю перед игрой в Кривом Роге на синтетическом газоне, а затем сыграли на натуральном поле.

– В следующем туре на этом стадионе «Динамо» примет «Шахтер». За кого будете болеть в этой встрече?
– За «Динамо». У них вернулся в строй Буяльский. Эмоций всегда много в этом противостоянии. Шанс победить в отдельном матче у динамовцев будет. Сейчас мы наблюдаем самый непредсказуемый чемпионат Украины. Мы обыгрываем «Динамо» и «Днепр-1» и проигрываем «Кривбассу». А криворожцы после победы над нами проиграют «Минаю». Посмотрим.

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Сергей Булеца Заря Луганск Заря - Днепр-1
Источник Sportarena
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