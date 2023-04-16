Сергей БУЛЕЦА: «Сейчас мы наблюдаем самый непредсказуемый чемпионат»

Полузащитник луганской «Зари» Сергей Булеца прокомментировал победу над «Днепром-1» (2:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

– Мы помнили о большом поражении от «Днепра-1» в первом круге и, конечно, разбирали игру соперника. Это дало нам еще большую мотивацию к этой встрече. Думаю, что желания победить в конце концов у нас больше было.

– Однако неделю назад «Заря» неожиданно проиграла «Кривбассу», потеряв важные очки.

– Не хочется оправдываться, но мы семь часов ехали автобусом, может, до конца восстановились. Тренировались мы всю неделю перед игрой в Кривом Роге на синтетическом газоне, а затем сыграли на натуральном поле.

– В следующем туре на этом стадионе «Динамо» примет «Шахтер». За кого будете болеть в этой встрече?

– За «Динамо». У них вернулся в строй Буяльский. Эмоций всегда много в этом противостоянии. Шанс победить в отдельном матче у динамовцев будет. Сейчас мы наблюдаем самый непредсказуемый чемпионат Украины. Мы обыгрываем «Динамо» и «Днепр-1» и проигрываем «Кривбассу». А криворожцы после победы над нами проиграют «Минаю». Посмотрим.