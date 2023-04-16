16.04.2023 14:00 – перерыв 0 : 1
Украина. Премьер лига16 апреля 2023, 14:00 | Обновлено 16 апреля 2023, 14:15
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Васт – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги
16 апреля 2023, 14:00 | Обновлено 16 апреля 2023, 14:15
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В воскресенье, 16 апреля, состоится матч 12-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют николаевский «Васт» и «Нива» Бузовая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
События матча
41’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Семенец (Нива Бузовая).
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