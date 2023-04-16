Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Васт – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Васт
16.04.2023 14:00 – перерыв 0 : 1
Нива Бузовая
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 14:00 | Обновлено 16 апреля 2023, 14:15
79
0

Васт – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги

16 апреля 2023, 14:00 | Обновлено 16 апреля 2023, 14:15
79
0
Васт – Нива Бузовая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В воскресенье, 16 апреля, состоится матч 12-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют николаевский «Васт» и «Нива» Бузовая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Семенец (Нива Бузовая).
По теме:
ЛУЧЕСКУ: «Картины зверств, совершенных на фронте, приводят к депрессии»
Кремень – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Йовичевич назвал состав Шахтера на матч против Львова
смотреть онлайн Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Нива Бузовая Васт Николаев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ
Футбол | 15 апреля 2023, 20:50 7
ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ
ВИДЕО. Снова встретились. Теплые объятия Мудрика и Де Дзерби после игры АПЛ

Михаил и Роберто работали вместе в донецком «Шахтере»

Мудрик – среди лидеров сезона в Челси по результативным передачам в АПЛ
Футбол | 16 апреля 2023, 10:42 19
Мудрик – среди лидеров сезона в Челси по результативным передачам в АПЛ
Мудрик – среди лидеров сезона в Челси по результативным передачам в АПЛ

Никто из игроков лондонского клуба не отдал больше двух ассистов в текущем сезоне

Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Футбол | 15.04.2023, 18:58
Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Ассист Мудрика не помог. Брайтон Де Дзерби обыграл Челси на Стэмфорд Бридж
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
Футбол | 15.04.2023, 18:45
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
Александр КУЧЕР: «Не понимаю, когда такие опытные люди так играют»
Тоттенхэм – Борнмут – 2:3. Вишни вырвали победу на 95-й. Видео голов
Футбол | 15.04.2023, 22:48
Тоттенхэм – Борнмут – 2:3. Вишни вырвали победу на 95-й. Видео голов
Тоттенхэм – Борнмут – 2:3. Вишни вырвали победу на 95-й. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне придется сделать операцию. Посмотрим, что будет дальше»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне придется сделать операцию. Посмотрим, что будет дальше»
14.04.2023, 18:45 13
Футбол
ФОТО. Ужасная гематома. Как выглядит лицо Джойса после боя с китайцем
ФОТО. Ужасная гематома. Как выглядит лицо Джойса после боя с китайцем
16.04.2023, 01:40
Бокс
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
14.04.2023, 12:13 14
Футбол
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
14.04.2023, 10:53 46
Футбол
ВИДЕО. Все лицо в крови! Как доктор и рефери остановили Джо Джойса
ВИДЕО. Все лицо в крови! Как доктор и рефери остановили Джо Джойса
16.04.2023, 02:15
Бокс
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
Один из лучших в составе Челси. Названа оценка Мудрика за матч с Брайтоном
15.04.2023, 20:31 14
Футбол
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
16.04.2023, 06:30 10
Футбол
Сенсация! Чжан Чжилей досрочно победил Джойса и претендует на пояс Усика
Сенсация! Чжан Чжилей досрочно победил Джойса и претендует на пояс Усика
16.04.2023, 01:10 20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности