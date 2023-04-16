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  4. Артем ДОВБИК: «Впереди еще девять игр, все только начинается»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 12:38 | Обновлено 16 апреля 2023, 12:50
166
1

Артем ДОВБИК: «Впереди еще девять игр, все только начинается»

Нападающий «Днепра-1» – о чемпионской гонке в УПЛ

16 апреля 2023, 12:38 | Обновлено 16 апреля 2023, 12:50
166
1
Артем ДОВБИК: «Впереди еще девять игр, все только начинается»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» Артем Довбык прокомментировал поражение от луганской «Зари» (1:2) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

– Артем, вам лично удалось забить, но команда очков не набрала. Какие первые мысли после матча?
– Конечно, все немного расстроены, но впереди еще много игр, и вся борьба еще впереди. Сегодня игра была за шесть очков и, к сожалению, мы ее проиграли. Допустили две ошибки и за это поплатились победой в матче.

– Мы видели, что игроки команды меняли бутцы и перед игрой, и во время матча. Какие проблемы с полем?
– Вышли на разминку, увидели, что поле немного едет, подготовились и в принципе вышли все готовые на матч.

– Что говорил главный тренер команды после матча?
– Ничего. Повторяю, что все огорчены, но впереди еще девять игр, потому все впереди и все только начинается.

– Во время матча вы с Александром Пихальонком многое подсказывали Валентину Рубчинскому. У него что-то сегодня не пошло?
– Валентин – молодой парень с большим потенциалом, но у него иногда бывают какие-то игры, когда он где-то выпадает, а сегодня и ошибка при втором голе, когда мог отдать передачу. Но ведь он работает, и считаю, что с опытом все к нему будет приходить и он вырастет в хорошего игрока.

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Артем Довбик Днепр-1 Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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