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  4. Месси догнал Роналду по количеству голов в топ-5 чемпионатах Европы
Франция
16 апреля 2023, 12:00 |
1034
1

Месси догнал Роналду по количеству голов в топ-5 чемпионатах Европы

Лионелю потребовалось для этого меньше матчей

16 апреля 2023, 12:00 |
1034
1
Месси догнал Роналду по количеству голов в топ-5 чемпионатах Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отличился голом в матче 31-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (3:1).

Для 35-летнего аргентинца это был 495 гол в топ-5 чемпионатах Европы. По этому показателю он сравнялся с португальцем Криштиану Роналду.

Отметим, что для достижения этого показателя Лионель провел 572 матча, Криштиану – 626.

Месси ранее выступал за «Барселону», а Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса».

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Лионель Месси Ланс ПСЖ Криштиану Роналду
Источник Squawka
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Сергей Долина
495 голів в топ п'яти чемпіонатах Європи! Чекаємо ювілейні 500! Мессі! Найкращий футболіст всіх часів і народів!
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