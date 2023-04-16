Франция16 апреля 2023, 12:00 |
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Месси догнал Роналду по количеству голов в топ-5 чемпионатах Европы
Лионелю потребовалось для этого меньше матчей
16 апреля 2023, 12:00 |
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отличился голом в матче 31-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (3:1).
Для 35-летнего аргентинца это был 495 гол в топ-5 чемпионатах Европы. По этому показателю он сравнялся с португальцем Криштиану Роналду.
Отметим, что для достижения этого показателя Лионель провел 572 матча, Криштиану – 626.
Месси ранее выступал за «Барселону», а Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса».
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