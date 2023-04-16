Битва лидеров во Франции. ПСЖ разобрался с Лансом
«Ренн» на своем поле разгромил «Реймс»
В субботу состоялись два поединка 31 тура чемпионата Франции.
ПСЖ на своем поле обыграл Ланс и еще более упрочил свои лидерские позиции. В воротах гостей результативными ударами отличились Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Чемпионат Франции. 31 тур.
Ренн – Реймс – 3:0
Голы: Доку (9, 19), Теате (68)
ПСЖ – Ланс – 3:1
Голы: Мбаппе (31), Витинья (37), Месси (40) – Франковски (60)
ПСЖ: Доннарумма, Рамос, Маркиньос (Заир-Эмери 88), Перейра, Мендеш (Бернат 77), Хакими, Витинья, Руис, Солер, Мбаппе, Месси
Ланс: Самба, Медина, Данзо, Гради (Кошта 84), Фюльжени (Онана 46), Томассон (Сотока 46), Мачадо (Айдара 73), Фофана, Абдул-Самед, Франковски, Опенда
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