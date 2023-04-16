Битва лидеров во Франции. ПСЖ разобрался с Лансом

В субботу состоялись два поединка 31 тура чемпионата Франции.

ПСЖ на своем поле обыграл Ланс и еще более упрочил свои лидерские позиции. В воротах гостей результативными ударами отличились Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Чемпионат Франции. 31 тур.

Ренн – Реймс – 3:0

Голы: Доку (9, 19), Теате (68)

ПСЖ – Ланс – 3:1

Голы: Мбаппе (31), Витинья (37), Месси (40) – Франковски (60)

ПСЖ: Доннарумма, Рамос, Маркиньос (Заир-Эмери 88), Перейра, Мендеш (Бернат 77), Хакими, Витинья, Руис, Солер, Мбаппе, Месси

Ланс: Самба, Медина, Данзо, Гради (Кошта 84), Фюльжени (Онана 46), Томассон (Сотока 46), Мачадо (Айдара 73), Фофана, Абдул-Самед, Франковски, Опенда