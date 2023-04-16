Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хочу, чтобы Динамо боролось за титул в этом сезоне»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что столичный клуб продолжает борьбу за трофей в чемпионате Украины.

«Я хочу, чтобы моя команда боролась за титул в этом сезоне.

Если вы не ставите высокие цели, почему бы вам не перестать играть? О давлении за результат, учитывая ситуацию вне поля, говорить не приходится. Условия необычные. Матчи должны быть завершены до захода солнца, могут быть прерваны сигналами тревоги.

Мы пытаемся сохранить футбол и соревнования, мы хотим, чтобы люди интересовались футболом и чувствовали связь с командами и игроками, когда все закончится. Я знал правила еще до начала сезона, я знал, что так будет», – сказал Мирча Луческу.

Отметим, что «Динамо» идет на четвертом месте в УПЛ и отстает от идущего первым «Шахтера» на 9 очков, имея на одну игру больше.