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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хочу, чтобы Динамо боролось за титул в этом сезоне»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2023, 11:39 |
348
2

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хочу, чтобы Динамо боролось за титул в этом сезоне»

Главный тренер «Динамо» – о непростых условиях проведения чемпионата, к которым он был готов

16 апреля 2023, 11:39 |
348
2
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хочу, чтобы Динамо боролось за титул в этом сезоне»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что столичный клуб продолжает борьбу за трофей в чемпионате Украины.

«Я хочу, чтобы моя команда боролась за титул в этом сезоне.

Если вы не ставите высокие цели, почему бы вам не перестать играть? О давлении за результат, учитывая ситуацию вне поля, говорить не приходится. Условия необычные. Матчи должны быть завершены до захода солнца, могут быть прерваны сигналами тревоги.

Мы пытаемся сохранить футбол и соревнования, мы хотим, чтобы люди интересовались футболом и чувствовали связь с командами и игроками, когда все закончится. Я знал правила еще до начала сезона, я знал, что так будет», – сказал Мирча Луческу.

Отметим, что «Динамо» идет на четвертом месте в УПЛ и отстает от идущего первым «Шахтера» на 9 очков, имея на одну игру больше.

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Мирча Луческу Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Fanatik.ro
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Игорь Плахтий
щось у діда вже з головою... при всій повазі.
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+1
Andr88
Все в одинаковых условиях .Всем тяжело 
4 е место в нынешних условиях это не просто хороший .это прекрасный результат глядя на игроков что играют в Динамо 
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-1
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