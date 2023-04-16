Мудрик – среди лидеров сезона в Челси по результативным передачам в АПЛ
Никто из игроков лондонского клуба не отдал больше двух ассистов в текущем сезоне
В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брайтон» на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек».
На 13-й минуте счет в матче открыл Конор Галлахер, а ассист на свой счет записал украинский вингер «синих» Михаил Мудрик. Для Мудрика это вторая голевая передача в составе «Челси». Первую украинец сделал 11 марта в матче против «Лестера».
Интересно, что больше результативных передач в этом сезоне никто из игроков «Челси» еще не отдал.
Лучшие ассистенты «Челси» в АПЛ-2022/23
- Михаил Мудрик – 2 голевых передачи (10 матчей)
- Энцо Фернандес – 2 (11)
- Бен Чилвелл – 2 (20)
- Тиаго Силва – 2 (21)
- Рахим Стерлинг – 2 (22)
- Марк Кукурелья – 2 (24)
- Мейсон Маунт – 2 (24)
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