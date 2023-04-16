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  4. Мудрик – среди лидеров сезона в Челси по результативным передачам в АПЛ
Англия
16 апреля 2023, 10:42 |
1223
6

Мудрик – среди лидеров сезона в Челси по результативным передачам в АПЛ

Никто из игроков лондонского клуба не отдал больше двух ассистов в текущем сезоне

16 апреля 2023, 10:42 |
1223
6
Мудрик – среди лидеров сезона в Челси по результативным передачам в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брайтон» на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек».

На 13-й минуте счет в матче открыл Конор Галлахер, а ассист на свой счет записал украинский вингер «синих» Михаил Мудрик. Для Мудрика это вторая голевая передача в составе «Челси». Первую украинец сделал 11 марта в матче против «Лестера».

Интересно, что больше результативных передач в этом сезоне никто из игроков «Челси» еще не отдал.

Лучшие ассистенты «Челси» в АПЛ-2022/23

  • Михаил Мудрик – 2 голевых передачи (10 матчей)
  • Энцо Фернандес – 2 (11)
  • Бен Чилвелл – 2 (20)
  • Тиаго Силва – 2 (21)
  • Рахим Стерлинг – 2 (22)
  • Марк Кукурелья – 2 (24)
  • Мейсон Маунт – 2 (24)
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Брайтон
Источник Squawka
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Комментарии 6
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Andr88
Стыдно хвастать двумя пасами и той игрой что показывает Мудрик 
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+3
Zhez53
Скоро sport. uа будет убеждать, что ассисты важнее голов. Причем, намного важнее... 
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+3
KIEWADIM
Харош, не зря купили
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+1
luceorius
 Куди комфортніше бути середняком у команді-лідері, ніж лідером у команді-середняку.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Злий Глобинець
Це лише початок, і Мудрик від гри до гри буде лише додавати. Погано тільки, що вся команда незбалансована, забагато пропускають. Там питання і до воротаря (може б кращого підписали?), і до захисту, і до лінії нападу. І тренувальний процес, щось там не так, чого в попередніх сезонах нормально грали, а в цьому так сильно здали? Челсі ж не втратив своїх лідерів минулого сезону, навпаки, придбав ряд хороших футболістів. 
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-6
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