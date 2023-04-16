Мудрик – среди лидеров сезона в Челси по результативным передачам в АПЛ

В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Челси» и «Брайтон» на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «чаек».

На 13-й минуте счет в матче открыл Конор Галлахер, а ассист на свой счет записал украинский вингер «синих» Михаил Мудрик. Для Мудрика это вторая голевая передача в составе «Челси». Первую украинец сделал 11 марта в матче против «Лестера».

Интересно, что больше результативных передач в этом сезоне никто из игроков «Челси» еще не отдал.

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