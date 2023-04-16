Михаил МУДРИК: «Когда во втором тайме мы начали играть, было уже поздно»

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал поражение в матче 31-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (1:2).

«Я думаю, что первый тайм был не так хорош. Когда во втором тайме мы начали играть, было уже поздно.

Для всех нас это тяжелый период, но мы никогда не сдаемся, продолжаем идти вперед, и все может измениться.

Мы хотим побеждать, но сейчас нам тяжело, но, как я уже сказал, мы продолжаем упорно тренироваться, и однажды все может измениться.

Мы уже думаем о следующей игре, о Лиге чемпионов. Это большая возможность для нас, и мы все должны показать все, на что способны», – сказал Мудрик.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Реал» состоится 18 апреля. В первой встрече мадридский клуб выиграл со счетом 2:0.