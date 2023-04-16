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  4. Михаил ФИЛИМА: «Завацкая начала думать о результате при счете 3:0»
ITF
16 апреля 2023, 09:13 |
82
0

Михаил ФИЛИМА: «Завацкая начала думать о результате при счете 3:0»

Капитан сборной Украины – о матче с Чехией

16 апреля 2023, 09:13 |
82
0
Михаил ФИЛИМА: «Завацкая начала думать о результате при счете 3:0»
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая и Михаил Филима

Капитан сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг Михаил Филима подвел итоги противостояния с командой Чехии (1:3).

«Игра Марты была намного лучше, чем в первый день – это был быстрый и агрессивный теннис. Катарина начала думать о результате при счете 3:0 (40-15) в свою пользу и затем стала чувствовать себя более напряженной, но она показала хороший теннис.

Поздравляю чешскую команду. Это был очень тяжелый матч – эмоциональный внутри команды и со слишком большим давлением на игроков. Надеюсь, в следующем поединке все будет хорошо», – сказал Филима.

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Михаил Филима Марта Костюк Катарина Завацкая
Источник Большой теннис Украины
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