Михаил ФИЛИМА: «Завацкая начала думать о результате при счете 3:0»

Капитан сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг Михаил Филима подвел итоги противостояния с командой Чехии (1:3).

«Игра Марты была намного лучше, чем в первый день – это был быстрый и агрессивный теннис. Катарина начала думать о результате при счете 3:0 (40-15) в свою пользу и затем стала чувствовать себя более напряженной, но она показала хороший теннис.

Поздравляю чешскую команду. Это был очень тяжелый матч – эмоциональный внутри команды и со слишком большим давлением на игроков. Надеюсь, в следующем поединке все будет хорошо», – сказал Филима.