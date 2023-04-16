Известны все победители квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг
Девять команд пробились в финальную часть соревнований
14-15 апреля состоялась квалификация финального турнира Кубка Билли Джин Кинг, по итогам которой 9 команд завоевали путевки в заключительную часть соревнований.
Раунд квалификации:
Казахстан – Польша – 3:1
Испания – Мексика – 4:0
Украина – Чехия – 1:3
Великобритания – Франция – 1:3
Канада – Бельгия – 3:2
США – Австрия – 4:0
Словакия – Италия – 2:3
Германия – Бразилия – 3:1
Словения – Румыния – 3:2
Отметим, что в финальную часть попали прошлогодние финалисты – команды Швейцарии и Австралии. Еще одна сборная получит уайлд-кард.
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