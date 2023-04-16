Известны все победители квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг

14-15 апреля состоялась квалификация финального турнира Кубка Билли Джин Кинг, по итогам которой 9 команд завоевали путевки в заключительную часть соревнований.

Раунд квалификации:

Казахстан – Польша – 3:1

Испания – Мексика – 4:0

Украина – Чехия – 1:3

Великобритания – Франция – 1:3

Канада – Бельгия – 3:2

США – Австрия – 4:0

Словакия – Италия – 2:3

Германия – Бразилия – 3:1

Словения – Румыния – 3:2

Отметим, что в финальную часть попали прошлогодние финалисты – команды Швейцарии и Австралии. Еще одна сборная получит уайлд-кард.