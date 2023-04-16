Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо

Информация СМИ о том, что «Динамо» не продолжит сотрудничество с Денисом Бойко, не стала сенсацией. Этого следовало ожидать. Предпосылкой стало продление более чем на 3 года голкипера юношеской команды Дениса Игнатенко. Ему уже 20 лет. В следующем сезоне он уже не сможет играть за юношескую команду. Значит, на Дениса рассчитывают, как на третьего вратаря главной команды.

Бойко должен был быть основным вратарем, но проиграл конкуренцию Бущану

Денис Бойко является воспитанником «Динамо». Но с первого раза пробиться в первую команду он не смог. Сначала набирался опыта в «Оболони» Юрия Максимова. Потом, когда тренером был Газзаев, имел свой шанс в первой команде «Динамо», но им так и не воспользовался. Голевая ошибка в матче против «Шерифа» психологически серьезно ударила по тогда еще молодому вратарю.

Поехал возвращать свою уверенность к хорошо знакомому Максимову в Кривой Рог. Оттуда - в соседний Днепр, где стал основным вратарем, дошел до финала Лиги Европы с одноименной командой. Если бы не финансовые проблемы днепрян, возможно, до сих пор играл бы там. А так переход в «Бешикташ», где Денис очень быстро потерял все, что получил за 3 года в «Днепре». Попытка вернуть утраченное в «Малаге» у хорошо знакомого Хуанде Рамоса ни к чему хорошему не привела.

С приходом на тренерский мостик Александра Хацкевича поиск преемника Александра Шовковского продолжался. В первом же матче за Суперкубок провалился Артур Рудько. Максим Коваль лишил команду возможности пройти квалификацию к ЛЧ ошибкой на последних секундах в матче против «Янг Бойз». Так очередь дошла до третьего по рангу голкипера «Динамо» Георгия Бущана. Жора словно ухватился за свой шанс, но перед самым матчем 1/16 Лиги Европы с АЕКом получил тяжелую травму. Надо было искать экстренное решение. Выбор пал на Бойко, который тогда был в глубоком запасе в «Бешикташе».

Денис помог «Динамо». На вратарской позиции стало спокойнее, надежнее. Ошибки были, но не так много. Впоследствии поправился Бущан и начал шаг за шагом поджимать более опытного партнера. С сезона 2019/20 у Динамо уже был новый основной вратарь, который потом занял и место в сборной.

Почему Бойко не заиграл по полной в родном клубе? Возможно, он не смог подстроиться под требования современного футбола. Особенно в плане игры ногами. Вопрос игры на выходах также остался актуальным. Его конкурент просто оказался сильнее.

С приходом Луческу были четко определены основной вратарь и его дублер. Бойко осталась ротация, кубковые матчи. Главная его роль заключалась в том, чтобы быть одним из лидеров раздевалки, авторитетом для молодых партнеров. С ней он справлялся хорошо.

На раз, два, три рассчитайся

В начале года Денису исполнилось 35 лет. Серьезный возраст для футбола, но вратари еще могут успешно играть. Вопрос в завершении контракта голкипера и развитии молодых вратарей.

Бойко приглашали в начале 2018 года. Тогда была экстренная ситуация. Ему дали длительный контракт и хорошие личные условия. Сейчас платить большую зарплату запасному футболисту – как-то не очень правильно. Тем более, что за это время молодежь проявила себя. Бущан уже перешел из разряда перспективы в класс. С осени основным вратарем стал Руслан Нещерет. Он показал, что может играть на таком уровне и, кроме того, имеет перспективу. Особого места для Дениса уже нет. Георгий и Руслан будут спорить за место в основе. Роль третьего вратаря можно отдать кому-либо из молодых. Тот же Игнатенко для этого хорошо подходит. Ничего вечного нет.

Тем более, что Денис сейчас только восстановился после тяжелой травмы - разрыва крестообразной связки. Непонятно, как быстро он сможет набрать форму.

В этой ситуации беспокоит только одно – склонность к травмам Нещерета и Бущана. С этим у них проблемы. Будем надеяться, что Георгий решил свои вопросы, проведя операцию по удалению грыжи диска. Этот вопрос «висел» над ним в последние годы. Надеюсь, что теперь все будет хорошо.

Оптимальный вариант для Бойко – МЛС

Будущее Бойко остается неопределенным. Уже немолодой вратарь, который в последние годы сидел в запасе. Имеет достаточно высокие финансовые требования и после травмы крестообразной связки.

Ему будет тяжело найти клуб в УПЛ. Теоретически такой командой могла бы стать «Заря». Хороший вратарь там был бы не лишним. Они базируются в Киеве. Пользуются инфраструктурой «Динамо». Многое менять Бойко не нужно будет. Этой дорогой пошел Никита Бурда. Но насколько это будет интересно самому Денису и смогут ли удовлетворить его финансовые запросы?

В Европе у него репутация не ахти. Не смог заиграть ни в Турции, ни в Испании. Основным вратарем сборной Украины так и не стал. Когда-то давно имел успехи с «Днепром» и поиграл за полукризисное «Динамо». Польские, венгерские клубы со статусом и возможностью платить хорошую зарплату выглядят наиболее реальными.

Но не стоит исключать вариант с переездом за океан. Судя по фото, Денис проводил время от времени свои отпуска в США. В футбольных кругах говорили, что у него там родственники по линии жены. У нас сейчас есть пример Сергея Кривцова, который в МЛС показывает себя с хорошей стороны. Хотя в Украине у него был тот же статус, что сейчас у Дениса. Бойко мог бы еще прилично поиграть в МЛС. Его уровень, квалификация была бы находкой для многих клубов. Для того же клуба Дэвида Бекхэма украинский вратарь был бы не лишним.

Сергей ТИЩЕНКО