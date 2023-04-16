Падение продолжается. Интер на своем поле проиграл Монце

В поединке 30 тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле проиграл «Монце» со счетом 0:1.

Безвыигрышная серия миланского клуба продлилась до пяти матчей. Таким образом, в пяти поединках «нерадзурри» набрали всего одно очко.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» занимает пятое место.

Чемпионат Италии. 30 тур.

Интер – Монца – 0:1

Гол: Кальдирола (78)

Интер: Онана, Бастони, де Врей (Ачерби 51), Дармиан (Джеко 81), Гозенс, Мхитарян (Чалханоглу 71), Аслани (Брозович 71), Барелла, Думфрис, Корреа (Мартинес 71), Лукаку

Монца: Ди Грегорио, Кальдирола, Мари, Иццо (Марлон 85), Сенси (Капрари 29), Кольпани (Биринделли 59), Аугусто, Пессина, Ровелла (Мачин 59), Чурриа, Мота (Валоти 85)