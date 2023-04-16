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Чемпионат Италии
Интер Милан
15.04.2023 21:45 – FT 0 : 1
Монца
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Италия
16 апреля 2023, 02:28 |
23
0

Падение продолжается. Интер на своем поле проиграл Монце

Миланский клуб продлил неудачную серию

16 апреля 2023, 02:28 |
23
0
Падение продолжается. Интер на своем поле проиграл Монце
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 30 тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле проиграл «Монце» со счетом 0:1.

Безвыигрышная серия миланского клуба продлилась до пяти матчей. Таким образом, в пяти поединках «нерадзурри» набрали всего одно очко.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» занимает пятое место.

Чемпионат Италии. 30 тур.

Интер – Монца – 0:1

Гол: Кальдирола (78)

Интер: Онана, Бастони, де Врей (Ачерби 51), Дармиан (Джеко 81), Гозенс, Мхитарян (Чалханоглу 71), Аслани (Брозович 71), Барелла, Думфрис, Корреа (Мартинес 71), Лукаку

Монца: Ди Грегорио, Кальдирола, Мари, Иццо (Марлон 85), Сенси (Капрари 29), Кольпани (Биринделли 59), Аугусто, Пессина, Ровелла (Мачин 59), Чурриа, Мота (Валоти 85)

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Серия A Интер Милан Монца
Источник Sport.ua
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