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Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 23:08 | Обновлено 15 апреля 2023, 23:10
44
0

Черноморец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 апреля в 15:00 поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги

15 апреля 2023, 23:08 | Обновлено 15 апреля 2023, 23:10
44
0
Черноморец – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец Одесса

В воскресенье, 16 апреля, состоится матч 21 тура украинской Премьер-лиги, в котором одесский «Черноморец» сыграет против полтавской «Ворсклы».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе, телеканале и YouTube-канале Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Ворскла».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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