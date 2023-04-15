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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ворскла
Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 23:27 |
47
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ворскла

В Одессе состоится матч 21 тура украинской Премьер-лиги

15 апреля 2023, 23:27 |
47
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ворскла
ФК Черноморец Одесса

В воскресенье, 16 апреля, состоится матч 21 тура украинской Премьер-лиги, в котором одесский «Черноморец» сыграет против полтавской «Ворсклы».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе, телеканале и YouTube-канале Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Ворскла».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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