Украина. Премьер лига15 апреля 2023, 23:27 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ворскла
В Одессе состоится матч 21 тура украинской Премьер-лиги
15 апреля 2023, 23:27 |
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В воскресенье, 16 апреля, состоится матч 21 тура украинской Премьер-лиги, в котором одесский «Черноморец» сыграет против полтавской «Ворсклы».
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе, телеканале и YouTube-канале Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Ворскла».
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