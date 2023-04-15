В воскресенье, 16 апреля, состоится матч 21 тура украинской Премьер-лиги, в котором одесский «Черноморец» сыграет против полтавской «Ворсклы».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе, телеканале и YouTube-канале Setanta Sports.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Ворскла».