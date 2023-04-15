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  4. ФОТО. Украинский теннисист выиграл 2-й парный трофей подряд
ITF
15 апреля 2023, 23:12 |
387
0

ФОТО. Украинский теннисист выиграл 2-й парный трофей подряд

Вячеслав Белинский взял трофей на 15-тысячнике в Анталии

15 апреля 2023, 23:12 |
387
0
ФОТО. Украинский теннисист выиграл 2-й парный трофей подряд
Instagram. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский выиграл парный трофей на грунтовом 15-тысячнике в Анталии (Турция).

В финале соревнований украинец вместе со своим партнером Дамьеном Венгером обыграл аргентинский тандем Лусиано Амброги / Лоренцо Родригес в трех сетах.

ITF M15 Анталия. Пары. Грунт. Финал

Лусиано Амброги (Аргентина) / Лоренцо Родригес (Аргентина) – Вячеслав Белинский (Украина) / Дамьен Венгер (Швейцария) – 6:2, 3:6, [1:10]

19-летний Вячеслав Белинский выиграл третий парный титул ITF и второй в этом сезоне. В конце марта украинец вместе с соотечественником Александром Овчаренко стал чемпионом соревнований ITF M15 в Хорватии.

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Источник Sport.ua
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