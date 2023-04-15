ВИДЕО. С Осимхеном, но без голов. Наполи сыграл вничью с аутсайдером Кальчо
«Аззурри» не смогли поразить ворота «Вероны», игра завершилась со счетом 0:0
В субботу, 15 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу между клубами «Наполи» и «Верона». Игра завершилась со счетом 0:0.
После того, как лидер атак неаполитанцев Виктор Осимхен получил травму, команда забила всего 2 гола за 3 поединка (1 победа, 2 поражения). Эту игру Виктор начал в запасе, появился на поле на 73-й минуте, но не смог помочь своей команде.
«Наполи» является лидером Серии А. У команды 75 очков после 30 туров. У ближайшего преследователя «Лацио» – 61 пункт. «Верона» располагается на 18-й строчке с 23 очками.
Чемпионат Италии по футболу. 30-й тур
Наполи – Верона – 0:0
Видеообзор матча:
Full Time ⏹️— Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 15, 2023
94’ | #NapoliVerona 0-0
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/mJJ2qTyatJ
Ancora 𝗔 𝗣𝗨𝗡𝗧𝗜 𝗔 𝗡𝗔𝗣𝗢𝗟𝗜! 💪🟡🔵 BRAVI RAGAZZI! pic.twitter.com/OcZjTRlHJe— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) April 15, 2023
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