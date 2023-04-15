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Наполи
15.04.2023 19:00 – FT 0 : 0
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15 апреля 2023, 21:50 |
80
0

ВИДЕО. С Осимхеном, но без голов. Наполи сыграл вничью с аутсайдером Кальчо

«Аззурри» не смогли поразить ворота «Вероны», игра завершилась со счетом 0:0

15 апреля 2023, 21:50 |
80
0
ВИДЕО. С Осимхеном, но без голов. Наполи сыграл вничью с аутсайдером Кальчо
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу между клубами «Наполи» и «Верона». Игра завершилась со счетом 0:0.

После того, как лидер атак неаполитанцев Виктор Осимхен получил травму, команда забила всего 2 гола за 3 поединка (1 победа, 2 поражения). Эту игру Виктор начал в запасе, появился на поле на 73-й минуте, но не смог помочь своей команде.

«Наполи» является лидером Серии А. У команды 75 очков после 30 туров. У ближайшего преследователя «Лацио» – 61 пункт. «Верона» располагается на 18-й строчке с 23 очками.

Чемпионат Италии по футболу. 30-й тур

Наполи – Верона – 0:0

Видеообзор матча:

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Виктор Осимхен Наполи Верона чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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