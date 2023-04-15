Впервые в истории матч УПЛ завершился со счетом 5:5
Харьковчане и ровенчане сообща забили 10 мячей, в том числе 7 - в первом тайме
Матч между «Металлистом» и «Вересом», который впервые в истории чемпионатов Украины завершился со счетом 5:5, оказался самым результативным в нынешнем сезоне.
При этом обе команды повторили рекорд УПЛ, по числу мячей, забитых в матче, а также установили новое достижение лиги по числу голов в первом тайме – 7.
К слову, 7 мячей за тайм было забито и в матчах «Динамо» – «Ильичевец» (2013/14) и «Заря» – «Шахтер» (2015/16), но во второй 45-минутке.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые результативные матчи в чемпионатах Украины
|
Голы
|
Матч
|
Счет
|
Дата
|
10
|
Шахтер - Торпедо
|
9:1
|
16.05.1997
|
10
|
Шахтер - Ворскла
|
7:3
|
20.09.1998
|
10
|
Нива Т - Динамо
|
3:7
|
27.08.2000
|
10
|
Динамо - Карпаты
|
7:3
|
19.08.2007
|
10
|
Динамо - Металлург Д
|
9:1
|
06.10.2014
|
10
|
Говерла - Шахтер
|
3:7
|
09.05.2015
|
10
|
Волынь - Металлург З
|
9:1
|
29.11.2015
|
10
|
Металлист - Верес
|
5:5
|
15.04.2023
Самые результативные таймы в чемпионатах Украины
Первый тайм
|
Голы
|
Клуб
|
Счет
|
Счет
|
Дата
|
|
|
тайма
|
матча
|
|
7
|
Металлист - Верес
|
4:3
|
5:5:
|
15.04.2023
|
6
|
Динамо - Ильичевец
|
6:0
|
9:0
|
31.10.2010
|
6
|
Волынь - Металлург З
|
6:0
|
9:1
|
29.11.2015
Второй тайм
|
Голы
|
Клуб
|
Счет
|
Счет
|
Дата
|
|
|
тайма
|
матча
|
|
7
|
Динамо - Металлург Д
|
7:0
|
9:1
|
06.10.2013
|
7
|
Заря - Шахтер
|
1:6
|
1:7
|
30.10.2015
|
6
|
Днепр - Металлург З
|
6:0
|
7:0
|
28.11.1993
|
6
|
Шахтер - Днепр
|
6:0
|
6:0
|
30.08.1998
|
6
|
Шахтер - Металлист
|
6:0
|
8:0
|
17.08.2000
|
6
|
Арсенал - Волынь
|
6:0
|
8:1
|
17.07.2002
|
6
|
Динамо - Ворскла
|
6:0
|
8:0
|
12.09.2002
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