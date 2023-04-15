Впервые в истории матч УПЛ завершился со счетом 5:5

Матч между «Металлистом» и «Вересом», который впервые в истории чемпионатов Украины завершился со счетом 5:5, оказался самым результативным в нынешнем сезоне.

При этом обе команды повторили рекорд УПЛ, по числу мячей, забитых в матче, а также установили новое достижение лиги по числу голов в первом тайме – 7.

К слову, 7 мячей за тайм было забито и в матчах «Динамо» – «Ильичевец» (2013/14) и «Заря» – «Шахтер» (2015/16), но во второй 45-минутке.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые результативные матчи в чемпионатах Украины

Голы Матч Счет Дата 10 Шахтер - Торпедо 9:1 16.05.1997 10 Шахтер - Ворскла 7:3 20.09.1998 10 Нива Т - Динамо 3:7 27.08.2000 10 Динамо - Карпаты 7:3 19.08.2007 10 Динамо - Металлург Д 9:1 06.10.2014 10 Говерла - Шахтер 3:7 09.05.2015 10 Волынь - Металлург З 9:1 29.11.2015 10 Металлист - Верес 5:5 15.04.2023

Самые результативные таймы в чемпионатах Украины

Первый тайм

Голы Клуб Счет Счет Дата тайма матча 7 Металлист - Верес 4:3 5:5: 15.04.2023 6 Динамо - Ильичевец 6:0 9:0 31.10.2010 6 Волынь - Металлург З 6:0 9:1 29.11.2015

Второй тайм