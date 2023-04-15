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Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 20:51 | Обновлено 15 апреля 2023, 21:03
706
4

Впервые в истории матч УПЛ завершился со счетом 5:5

Харьковчане и ровенчане сообща забили 10 мячей, в том числе 7 - в первом тайме

15 апреля 2023, 20:51 | Обновлено 15 апреля 2023, 21:03
706
4
Впервые в истории матч УПЛ завершился со счетом 5:5
УПЛ

Матч между «Металлистом» и «Вересом», который впервые в истории чемпионатов Украины завершился со счетом 5:5, оказался самым результативным в нынешнем сезоне.

При этом обе команды повторили рекорд УПЛ, по числу мячей, забитых в матче, а также установили новое достижение лиги по числу голов в первом тайме – 7.

К слову, 7 мячей за тайм было забито и в матчах «Динамо» – «Ильичевец» (2013/14) и «Заря» – «Шахтер» (2015/16), но во второй 45-минутке.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые результативные матчи в чемпионатах Украины

Голы

Матч

Счет

Дата

10

Шахтер - Торпедо

9:1

16.05.1997

10

Шахтер - Ворскла

7:3

20.09.1998

10

Нива Т - Динамо

3:7

27.08.2000

10

Динамо - Карпаты

7:3

19.08.2007

10

Динамо - Металлург Д

9:1

06.10.2014

10

Говерла - Шахтер

3:7

09.05.2015

10

Волынь - Металлург З

9:1

29.11.2015

10

Металлист - Верес

5:5

15.04.2023

Самые результативные таймы в чемпионатах Украины

Первый тайм

Голы

Клуб

Счет

Счет

Дата

тайма

матча

7

Металлист - Верес

4:3

5:5:

15.04.2023

6

Динамо - Ильичевец

6:0

9:0

31.10.2010

6

Волынь - Металлург З

6:0

9:1

29.11.2015

Второй тайм

Голы

Клуб

Счет

Счет

Дата

тайма

матча

7

Динамо - Металлург Д

7:0

9:1

06.10.2013

7

Заря - Шахтер

1:6

1:7

30.10.2015

6

Днепр - Металлург З

6:0

7:0

28.11.1993

6

Шахтер - Днепр

6:0

6:0

30.08.1998

6

Шахтер - Металлист

6:0

8:0

17.08.2000

6

Арсенал - Волынь

6:0

8:1

17.07.2002

6

Динамо - Ворскла

6:0

8:0

12.09.2002

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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luceorius
 Деякі з цих матчів мали ознаки криміналу.
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0
Jaime_Lannister
А Динамо - Кривбас - 7:3 не було? Щось таке ніби згадується, десь в часи Сьоміна.
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0
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Springfield
Уже отследил сразу после игры. В АПЛ таких пачка. И даже 2 раза по 6:6.
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0
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