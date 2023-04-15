Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма

В субботу, 15 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Эвертон» и «Фулхэм». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «дачников».

Украинский левый защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе команды и провел все 90 минут, однако результативными действиями не отметился.

После окончания поединка статистический портал WhoScored поставил Виталию оценку в 6.3 балла. За игру Миколенко 63 раза дотронулся до мяча, заработал желтую карточку, 1 раз перехватил передачу, трижды отобрал мяч, отдал 29 точных пасов, дважды сфолил, 1 раз заблокировал удар и выиграл 5 единоборств.

Лучшим игроком матче был признан Дэниел Джеймс (8.2 балла).

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Фулхэм – 1:3